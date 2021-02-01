Понедельник, 1 Февраля 2021 14:48

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян посетовал на скромное финансирование области образования. Об этом Думянян заявил в ходе слушаний в парламенте на тему <Наука как опора безопасности и развития>.

Министр подчеркнул, что с таким скромным бюджетом не стоит ожидать чудес в сфере развития образования. <В Советском Союзе было очень серьезное финансирование этой сферы, что привело к развитию образования в стране. Более того, в СССР было бесплатное образование, а государство компенсировало все расходы. Сейчас нам не по карману бесплатное обучение, хотя во всех ВУЗ-ах есть бесплатные места. В стране осталось несколько университетов, что не нормально. Подобное недопустимо, следует стабилизировать ситуацию>, - заметил Думанян.

Также он посетовал на то, что многие студенты с очень хорошими задатками не стремятся после окончания вуза заниматься научной работой из-за низких зарплат, что очень печально. Несмотря на то, что есть очень мотивированные молодые люди.

<Безопасность страны начинается с образования. Если мы поймем это и станем предпринимать шаги для решения всех существующих задач, то будем в безопасности и в физическом, и в военном плане>, - заключил Думанян.