Понедельник, 1 Февраля 2021 14:34

АрмИнфо. По инициативе российской стороны сегодня состоялся телефонный разговор между главами оборонных ведомств Армении и России Вагаршаком Арутюняном и Сергеем Шойгу.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в ходе беседы стороны обсудили итоги состоявшихся на прошлой неделе штабных переговоров по двустороннему армяно-российскому военному сотрудничеству, а также процесс решения вопросов безопасности Армении в послевоенный период.

Арутюнян выразил удовлетворение деятельностью российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, особо отметив, что лучшим свидетельством его эффективности является практически полное соблюдение режима прекращения огня. По его словам, благодаря этому в декабре-январе не было зафиксировано серьезных инцидентов за исключением ранения одного военнослужащего.

Арутюнян и Шойгу обсудили также задачи связанные с региональными процессами.