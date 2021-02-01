Понедельник, 1 Февраля 2021 14:21

АрмИнфо. Одной из главных задач Национальной академии наук (НАН) Армении должно стать институциональное и научное развитие. Об этом в ходе слушаний в парламенте на тему <Наука как опора безопасности и развития> заявил министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

Аршакян заявил, что очень важно развивать в стране преподавание таких предметов как математика, физика, химия, биохимия, материаловедение и др. Министр заметил, что в этом вопросе чрезвычайно важна деятельность НАН. Он отметил, что потнциал НАН в этом плане незаменим и призвал переосмыслить имеющиеся приоритеты.