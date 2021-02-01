Понедельник, 1 Февраля 2021 14:20

АрмИнфо. До конца февраля 2021 года в Ереване начнут действовать 135 пунктов по приему мусорных твердых отходов. Об этом 1 февраля на пресс-конференции сообщил начальник отдела сортировки мусора организации "Озеленение и охрана

окружающей среды" мэрии Еревана Айк Оганесян.

По его словам, на первом этапе речь идет о приеме трех видов отходов - бумаги, пластика и стекла. По положению на сегодняшний день сформировано 60 пунктов в столичных округах Шенгавит,

Малатия-Себастия, Эребуни и Нубарашен. Граждане у себя дома сортируют отходы по классификациям и сдают их на одном из 60 пунктов приема. В целях обеспечения вывоза отходов будут задействованы мусороуборочные машины мэрии. В настоящее время на каждом рейсе работает одна машина, которая вывозит бумажный мусор, и одна машина - стекло и пластик. Однако уже с середины года будет действовать принцип "одна машина - один вид мусора". Одновременно начнется работа по оповещению населения и мониторингу проекта.

Процесс, по словам Оганесяна, только начался. В ходе реализации программы возникли одна-две проблемы, которые были решены специалистами сферы и представителями общественных организаций. Он заметил, что только после полноценного задействования системы будут

продуманы элементы администрирования.

В свою очередь, руководитель программ общественной организации <Эко мусор> Ваге Салахян отметил, что жители города с большим воодушевлением восприняли инициативу. Проведя мониторинг активности на социальных площадках можно утверждать, что тысячи семей входят

со своими предложениями и просьбами. Тем не менее, с этого года активно будет продолжена программа экологического образования.