Понедельник, 1 Февраля 2021 13:25

АрмИнфо. Бывший пресс-секретарь Министерства обороны Армении, бывший официальный представитель МО Арцрун Ованнисян заявил, что до сих пор не может понять причин падения Шуши. Об этом Ованнисян заявил в беседе с журналистами.

Ованнисян, который молчал со дня прекращения боевых действий, заметил, что 6 ноября он лично посетил Шуши, а затем, ситуация в городе несколько раз кардинально менялась. В частности, изменения имели место 7,8 и 9 ноября.

<Есть много моментов, которые не укладываются у меня в голове. Но первый удар по Шуши был очень мощным, удары наносились по нескольким подразделениям Армии обороны>, - подчеркнул экс-пресс-секретарь.

Что касается вопроса журналистов, могли ли власти страны умышленно сдать город, Ованнисян заметил, что не может такого вообразить.

<Мы проиграли, но сейчас необходимо проанализировать причины поражения. Я пытаюсь выяснить все обстоятельства с военной точки зрения. Против нас была и Турция. Ужас в том, что все масштабы войны стали понятны после ее окончания. Летом Азербайджан не смог победить, но потом в Арцахе в войну вмешалась Турция. То есть силы противника превосходили наши, очень сложно вести войну против многократно превышающего по технологиям противника>, - подчеркнул он.