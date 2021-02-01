Понедельник, 1 Февраля 2021 13:24

АрмИнфо. В парламенте Армении стартовали слушания на тему <Наука как опора безопасности и развития>. В начале заседания выступил глава комиссии по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту, депутат от правящего блока <Мой шаг> Мхитар Айрапетян.

Депутат заявил, что 44 дневная война в Арцахе заставила руководство страны задуматься о важнейших вопросах в сфере образования и предпринять действенные шаги, одним из которых стали парламентские слушания.

<В ходе данных слушаний мы выслушаем различные мнения о важнейших вопросах, касающихся образования и учтем все предложения. Они будут рассмотрены нашей комиссией. Если предложения получат положительное заключение они будут включены в разработку стратегии и политики Армении в данной сфере.

Я предлагаю всем участникам слушаний не просто перечислять проблемы, скопившиеся в системе образования, а предлагать конкретные шаги для их решения, для повышения качества систем безопасности Армении. Необходимо понять, какой именно опыт, какие предложения нам следует использовать. Все эти вопросы очень важны и я прошу коллег подойти к этой теме со всем вниманием>,- заключил Айрапетян.

Депутат подчеркнул, что главная цель слушаний найти решения, которые позволят в будушем создать безопасную и стабильную страну, одну из самых сильных в регионе. И для этого нужно сделать все, чтобы агрессор не посмел принимить силу в отношении Армении. Война в Арцахе показала, что нам есть куда стремиться. <Для достижения нашей мечты нужно много работать. Тогда мы сможем претворить ее в жизнь>,- подчеркнул он.

В свою очередь, Акоп Аршакян глава Министерства высокотехнологичной промышленности Армении заявил, что прогрессу в нефтегазовых и финансовых компаниях и корпорациях на замену пришли научно-техническая революция и высокотехнологичный прогресс. <Тот факт, что в данных сферах произошли изменения замечательно, они приведут к коренным изменениям в мировой системе безопасности. Все это нужно понять и обратить на это внимание, в противном случае, мы обречем себя на трагические последствия>, - подчеркнул Аршакян.