Понедельник, 1 Февраля 2021 13:22

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян <анонсировала> новую волну эмиграции из страны. Об этом депутат написала на своей странице в соцсети Facebook.

Депутат, в частности, заметила, что люди с большой радостью скупают все билеты до России. Зограбян заметила, что возможно в скором времени билеты до Москвы будут продаваться на аукционах.

<Сейчас билет в одну сторону до Москвы стоил $700. Но я не могу обвинять сограждан, которые уезжает из страны, так как он вынуждены решать свои насущные проблемы. Сейчас меньше всего армянин защищен именно на своей Родине, в Армении, это ужасно. Ни у кого из нас нет

гарантий, что завтра турок не войдет в его дом>, - подчеркнула

депутат.

По мнению Зограбян большая часть уезжающих как раз те, кто выбирал Никола Пашиняна. Это те люди, которые верили в то, что Пашинян их спасет. <Я не сомневаюсь в том, что Никол уйдет. Но проблема не в Николе. Главная проблема в тех, кто <делает ему искусственное дыхание>. Наша проблема в тех, кто считает сдачу Арцаха, а также резню армян закономерностью. Наша трагедия и угроза государственности - подобные люди>, - заключила депутат.

Отметим, что Россия на месяц открыла границы с Арменией. Для выезда необходимо иметь тест на коронавирус с отрицательным результатом в рамках специальной программы, разработанной в ЕАЭС.