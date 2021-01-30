Суббота, 30 Января 2021 22:27

АрмИнфо. В ходе состоявшегося телефонного разговора российский лидер Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствовали начало работы открывшегося сегодня на территории Азербайджана Совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Как сообщает пресс-служба Кремля, выражена надежда, что деятельность Центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и надлежащему соблюдению договорённостей, зафиксированных в Заявлении Президентов России и Азербайджана и Премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года. Кроме того, обсуждались некоторые актуальные вопросы российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества.