Суббота, 30 Января 2021 15:19

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении рассказали о допросе в качестве пострадавшего экс-главы Армии обороны Арцаха Джалала Арутюняна.

Так, пресс-секретарь СК РА Рима Еганян на свой странице в Фейсбук подчеркнула, что Арутюнян был признан пострадавшим в рамках уголовного дела, возбужденного в Следственном комитете по статьям 34-104, часть 2, пункты 1, 6, 13 и статьи 185 часть 3 пункт 1 УК Армении. <Что касается утверждения о том, что Азербайджан не мог узнать о его местонахождении самостоятельно, потерпевший во время допроса не предоставил такую информацию органу, ведущему производство>, - отметила Еганян.

Ранее ряд телеграмм-каналов сообщили, что бывший глава Армии обороны Арцаха Джалал Арутюнян днями ранее был допрошен в рамках уголовного дела, возбужденного по факту покушения на него.

Mediaport со ссылкой на свои источники сообщает, что бывший командующий АО отказался отвечать на вопрос, кого он подозревает, сказав, что удивлен тем, что до сих пор не могут найти. Он утверждал, что координаты его передвижения, куда и на какой машине он передвигается, азербайджанцы не могли узнать самостоятельно.

Источник также писал, что взрыву автомобиля Джалала Арутюняна предшествовал острый спор с Давидом Тонояном, который был обусловлен неисправностями, связанными с системами ПВО из Иордании, которые не стреляли, а также приказом вернуть высоту Лелетапе, которая была потеряна в ходе 4-дневной апрельской войны 2016 года.

<Была утечка информации направления передвижения Джалала Арутюняна по открытой связи, в результате чего вооруженные силы Азербайджана с легкостью определили место нахождения командующего АО>, - отмечает источник.

Отметим, что о покушении на Арутюняна стало известно 27 октября года. Ударный беспилотник ВС Азербайджана атаковал автомобиль , в котором находился глава АО НКР. Его удалось спасти, он проходил долгую медицинскую реабилитацию.