Суббота, 30 Января 2021 14:38

АрмИнфо.В Армении за сутки зарегистрировано 173 новых случая заражения коронавирусом нового типа, еще 404 человека выздоровели. За прошедшие сутки было проведено 1767 тестов.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, в общей сложности на утро 30 января в стране зарегистрирован 166 901 инфицированный коронавирусом. Фактическое лечение получаю 5750 пациентов. Выздоровели 157314 человек, скончался 3071 пациент- двое за последние сутки.

Еще 1 гражданин с коронавирусом скончался, по формулировке властей, <из-за иных болезней>. Общее число таких случаев - 766. Таким образом, общее число смертей достигло 3837. В целом было проведено 646563 тестирования, из которых 1767 за последние сутки.