Суббота, 30 Января 2021 14:33

АрмИнфо.Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. Об этом передает <Голос Америки> со ссылкой на Госдеп США.

Согласно сообщению, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с акцентированием пристального внимания действиям России в Украине, урегулированием поствыборного кризиса в Беларуси, а также усилиями по продвижению процесса сопредседателей Минской группы ОБСЕ между Арменией и Азербайджаном для достижения долгосрочного и стабильного политического урегулирования.

Блинкен выразил поддержку США председательству Швеции в ОБСЕ, ее сосредоточению на достижении прогресса в затяжных конфликтах в регионе ОБСЕ, укреплении климатической безопасности и защите демократических принципов.