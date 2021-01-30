Суббота, 30 Января 2021 13:29

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил СМИ в манипуляциях против правительства, в связи с его заявлением о Шуши. Так, в ходе прямого эфира в Facebook Пашнян выступил с разъяснениями по поводу своего высказывания, сделанного с трибуны парламента в ходе вопросов и ответов правительству по поводу Шуши.

<Одним из скандальных заголовков последнего времени стало то, что я якобы заявил о том, что Шуши не армянский город. Меж тем, в ходе вопросов и ответов правительству я заявил, следующее, а именно, что никогда не было таких вариантов обсуждения - ни сегодня и ни в ходе всего переговорного процесса, где бы не говорилось о необходимости возращения азербайджанских беженцев в Шуши. А в Шуши до конфликта и освобождения, имелось азербайджанское население в 90 и более процентов. То есть вы хотите сказать, что с такой численностью азербайджанского населения он может считаться под армянским контролем?>, - вновь процитировал Пашинян свои слова с трибуны парламента, добавив, это высказывание стало поводом для различных манипуляций.

Меж тем как, на самом деле он отвечал на вопрос депутата о варианте президента РФ Владимира Путина, предложившего остановить войну на более выгодных условиях, оставив "Шуши под армянским контролем".

"То есть фразой "армянский ли Шуши в таком статусе?" я ответил на вопрос депутата о том, что "Шуши мог остаться под нашим контролем в условиях прекращения войны", - сказал Пашинян. Он отметил, что в ходе переговоров о прекращении военных действий, в числе прочих условий, Азербайджан выдвинул условие о возвращении азербайджанцев в Шуши в соответствии с демографическими данными от 1992 года, до его освобождения.

"Речь, по сути, шла о возможности восстановления демографического статус-кво 1992 года. Это условие появилось после того, как Армения дала согласие на остановку военных действий. Это значило бы, что более 90% , а точнее 96% жителей Шуши должны были быть азербайджанцы. И когда это стало понятно, меня многие публично обвиняли в том, что я не использовал возможность сохранить Шуши под армянским контролем. Меж тем как я отреагировал лишь на вопрос депутата. Я отреагировал на эти заявления. Как при 96% азербайджанского населения в Шуши город по своему статусу будет считаться под армянским контролем?" - отметил Пашинян.

По словам премьера, трудно представить возвращение такого количества беженцев без решения статуса Нагорного Карабаха и говорить об армянском контроле над городом.

21 января премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, сказал, что на протяжении всего процесса урегулирования карабахского конфликта вопрос возвращения азербайджанского населения в Шуши находился в переговорной повестке. Население Шуши до первой войны, по словам Пашиняна, составляло 90 к 10 в пользу азербайджанцев. Исходя из этого, премьер задался вопросом: является ли Шуши по своему статусу армянским городом при таком раскладе.

После этого заявления Пашиняна 28 января в военном пантеоне "Ераблур" журналистка Лия Саркисян спросила Пашиняна, правда ли, что он считает Шуши азербайджанским городом. Это вывело из себя премьера, который заявил, что не говорил такого. Более того, он потребовал в письменном виде представить его цитату, где он назвал Шуши азербайджанским городом и обещал после этого прямом эфире ответить на это вопрос.

В этой связи 29 января журналистка пришла к зданию правительства с плакатом, на котором была от руки написана цитата Пашиняна, озвученная в парламенте? "Население Шуши до первой войны составляло 90% к 10% в пользу азербайджанцев. Хотите сказать, что Шуши с 90% азербайджанским населением является армянским по статусу?"

Напомним, что эту тему в своем недавнем интервью затронул и второй президент Армении Роберт Кочарян, который напомнил, что демографическая ситуация в Шуши была резко изменена в 1920 году после произошедших там погромов и резни армянского населения.