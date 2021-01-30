Суббота, 30 Января 2021 12:40

АрмИнфо.В Комитете госдоходов Армении прошла встреча с представителями Французского агентства развития.

Как сообщили АррмИнфо в пресс-службе КГД РА, на встрече обсуждался ход реализации программы <Поддержка налоговой администрации РА>, реализуемой организацией и финансируемой Французским агентством развития, а также перспективы сотрудничества.

Заместитель председателя ГКД РА Ашот Мурадян отметил, что комитет всегда сотрудничал с международными организациями, представленными в Армении, в тех сферах, где были необходимы реформы и новаторские подходы. Он заверил, что как в рамках программы, так и в будущем Комитет госдоходов готов активно сотрудничать в реализации совместных программ. В свою очередь представитель Французского агентства развития Беганжег Каламан также указала на важность расширения сотрудничества с Комитетом государственных доходов и выразила удовлетворение текущей работой над проектом.