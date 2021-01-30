Суббота, 30 Января 2021 11:01

АрмИнфо.Ереванский суд общей юрисдикции 29 января, удовлетворил ходатайство следователя СНБ об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении бывшего депутата НС Армении, участника Карабахской войны Ваана Бадасяна сроком на два месяца. Об этом сообщил адвокат Бадасяна - Араик Папикян.

При этом защита подчеркнула, что Бадасян не признает своей вины.

Напомним, что 28 января Ваан Бадасян во время посещения воинского пантеона "Ераблур" в беседе с журналистами заявил о необходимости устранения действующее премьер министра Армении Никола Пашиняна.

''Пашиняна нужно устранить не только потому, что он символ поражения, но и враг. Устранить его нужно всяческими путями, в том числе, путем физического уничтожения при помощи оружия. И с сегодняшнего дня я начинаю подготовку всего этого, создавая военный совет", - заявил Ваан Бадасян, добавив, что не видит проблем, если СНБ арестует его за сделанное заявление. Накануне, Бадасян был заключен под стражу. Ему инкриминируются деяния предусмотренные статьей 301 УК РА (Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя). Напомним, что Ваан Бадасян баллотировался в президенты Нагорного Карабаха на прошедших в марте 2020 выборах. Осенью 2020 года он принимал участие в карабахской войне и получил ранение в голову.