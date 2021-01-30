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АрмИнфо.Ереванский суд общей юрисдикции 29 января, удовлетворил ходатайство следователя СНБ об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении бывшего депутата НС Армении, участника Карабахской войны Ваана Бадасяна сроком на два месяца. Об этом сообщил адвокат Бадасяна - Араик Папикян.
При этом защита подчеркнула, что Бадасян не признает своей вины.
Напомним, что 28 января Ваан Бадасян во время посещения воинского пантеона "Ераблур" в беседе с журналистами заявил о необходимости устранения действующее премьер министра Армении Никола Пашиняна.
''Пашиняна нужно устранить не только потому, что он символ поражения, но и враг. Устранить его нужно всяческими путями, в том числе, путем физического уничтожения при помощи оружия. И с сегодняшнего дня я начинаю подготовку всего этого, создавая военный совет", - заявил Ваан Бадасян, добавив, что не видит проблем, если СНБ арестует его за сделанное заявление. Накануне, Бадасян был заключен под стражу. Ему инкриминируются деяния предусмотренные статьей 301 УК РА (Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя). Напомним, что Ваан Бадасян баллотировался в президенты Нагорного Карабаха на прошедших в марте 2020 выборах. Осенью 2020 года он принимал участие в карабахской войне и получил ранение в голову.
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|КГД Армении и Франузское агентство развития обсудили перспективы сотрудничества
|Суд удовлетворил ходатайство СНБ Армении об аресте Ваана Бадасяна
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях 29 января
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|Омбудсмен Арцаха обновил отчет о случаях убийства мирных жителей НКР со стороны ВС Азербайджана
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|ЕС призвал Баку немедленно освободить 57 армянских пленных
|Ара Айвазян подытожил итоги переговоров с Жан-Батистом Лемуаном
|Иностранцы, вакцинированные от Covid-19, смогут впредь беспрепятственно посещать Грузию
|Тегеран: Прекращение огня в Карабахе должно стать более устойчивым
|Жители Кашатагского района Арцаха проводят акцию протеста у здания правительства Армении, требуя компенсации имущества
|В суд представлено ходатайство об аресте Вагана Бадасяна
|Чавушоглу: Мир и стабильность на Южном Кавказе пойдут на пользу всем странам региона
|Аналитик: Запрос Кочаряна на иные методы борьбы обусловлен невозможностью его возвращения методами традиционными
|Российский эксперт: Региональный вояж Зарифа обусловлен беспокойством Тегерана итогами 44-х дневной войны
|Серж Саргсян: Армянская армия ещё напомнит врагу его постыдное прошлое
|СК: По факту попытки захвата здания правительства в Армении задержано 5 граждан
|С 31 января по 2 февраля в Армении ожидается погода без осадков
|В СНБ Армении раскрыли мошенничество при ввозе алмазов страну из ОАЭ
|За минувшие сутки в Армении выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом
|Посол России указал важность стратегического уровня армяно-российских отношений в оборонной сфере
|ГСЧС Арцаха: В ходе поисковых работ обнаружены тела еще 8 военнослужащих
|Захарова: Оптимальным вариантом скорейшего решения проблемы с пленными стал бы обмен по формуле "всех на всех"
|Москва: В ООН продолжают согласование с Ереваном и Баку модальности отправки в Нагорный Карабах комплексной оценочной миссии
|Омбудсмен Армении посетил 5 армянских военнослужащих, возвращенных из азербайджанского плена
|Роберт Кочарян примет участие в досрочных выборах в парламент и не сомневается в своей победе
|Второй президент Армении: После войны одна сторона получила все, чего хотела, а вторая лишилась всех рычагов влияния
|Кочарян: В вопросе пленных Азербайджан пользуется слабостью армянских властей
|Второй президент Армении: Не удивлюсь, если скоро премьер-министр скажет, что Сюникская область невзрачная и несчастная и нам не нужна
|Роберт Кочарян: Следует провести расследование и установить, было ли осуществлено предательство в ходе арцахской войны
|Банк ВТБ (Армения) запустил услугу выплаты валютных переводов по системе быстрых денежных переводов в драмах РА
|Президент назначил нового посла Армении в Мексике
|КГД: Управление по борьбе с контрабандой оснащено оборудованием для быстрой бесконтактной идентификации наркотиков
|Посол США в Азербайджане сообщил о готовности американских компаний в восстановлении территорий Арцаха
|<Движение за спасение Родины>: Проведение действующим правительством досрочных выборов чревато внутриполитическими столкновениями
|Сурен Папикян и представители Французского агентства развития обсудили перспективы сотрудничества
|Госсекретарь МИД Франции: Вопрос возвращения армянских пленных на родину обсуждается с властями Азербайджана
|Жан-Батист Лемуан: Формат Минской группы ОБСЕ не потерял своей актуальности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Койтендаг: путешествие в страну горных ущелий и подземных лабиринтов
|МИД РФ: трехсторонняя группа по Карабаху может провести заседание в ближайшее время
|Лавров и глава МИД Армении обсудили реализацию заявлений по Нагорному Карабаху
|Премьер-министр Армении принял министра иностранных дел Ирана
|Иностранцы помогут Армении определиться с основными направлениями образовательных реформ
|Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
|Путин: договоренности РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху последовательно реализуются
|Программа офиса Erasmus + в Армении будет продолжена
|Министр юстиции и посол Беларуси в Армении обсудили перспективы сотрудничества
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