Пятница, 29 Января 2021 19:00

АрмИнфо. Сотрудничество в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи занимает особое место в армяно- российских отношениях.

Как сообщает пресс-служба Минобразования РА, об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян на встрече с делегацией во главе с послом России в РА Сергеем Копыркиным.

По словам министра, расширение совместных программ и обмен опытом по праву способствуют постоянному развитию двусторонних отношений между дружественными странами.

В сою очередь посол России указал важность сотрудничества двух стран в вышеупомянутых сферах в качестве областей стратегической важности.

В ходе встречи стороны затронули вопросы преподавания армянского

языка в средних школах России, а также русского языка в школах

Армении. В частности, речь шла о выпуске учебников, а также о курсах

повышения квалификации учителей, которые были организованы онлайн в

2020 году из-за эпидемии коронавируса. Был рассмотрен вопрос о создании совместной рабочей группы по выработке решений в данном направлении.

Обсуждалась также межгосударственная стипендиальная программа, в рамках которой граждане Армении и России получают возможность учиться в лучших университетах двух стран. Особо отмечена деятельность армяно-российского университета как структуры, символизирующей теплые научно-образовательные и культурные связи между двумя странами.

Думанян обратил внимание посла на вопрос сохранения культурного наследия Арцаха на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, ожидая поддержки России в этом вопросе.

Было также отмечено, что в конце этого года завершается программа армяно- российского сотрудничества в области культуры, которая включает в себя организацию ряда совместных мероприятий, изучение историко-культурного наследия народов Республики Армения, а также как развивающиеся партнерские связи. Предлагалось разработать и представить на подписание новую программу сотрудничества в области культуры на ближайшие годы.

Стороны также констатировали, что в 2020 году планировалось провести Дни культуры России в Армении, а в 2021 году - Дни культуры Армении в России. В связи с эпидемией коронавируса эти работы были отложены. Участники встречи выразили надежду, что в ближайшее время ситуация разрешится, это не помешает реализации дальнейших инициатив.

В ходе встречи также обсуждалась возможность привлечения других международных организаций, в том числе Российского центра науки и культуры, к реформе общего образования, в частности, к работе местной образовательной группы, сформированной в сфере образования в рамках недавно полученного гранта Международного партнерства в области образования. Обсуждались и другие вопросы двусторонних отношений.