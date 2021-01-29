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 Пятница, 29 Января 2021 18:59
Марианна Мкртчян

Замначальника Генштаба ВС РФ проинформировал министра обороны Армении об итогах штабных переговоров

Замначальника Генштаба ВС РФ проинформировал министра обороны Армении об итогах штабных переговоров

АрмИнфо.Министр обороны РА Вагаршак Арутюнян принял главу российской делегации, заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Сергея Истракова, участвующий в Армении в штабных переговорах по армяно-российскому двустороннему военному сотрудничеству.

Как сообщает пресс-служба МО РА, замначальника Генштаба ВС РФ проинформировал министра обороны РА об итогах проделанной работы в ходе штабных переговоров и дальнейших совместных программах.

Достигнута договоренность о продолжении двустороннего сотрудничества, а также продолжения обсуждений по намеченным направлениям и реализации предстоящих запланированных работ. 


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