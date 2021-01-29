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 Пятница, 29 Января 2021 18:58
Марианна Мкртчян

Армянские ученые с помощью секвенирования 3-го поколения расшифровали 12 полных геномов коронавируса нового типа в Армении

Армянские ученые с помощью секвенирования 3-го поколения расшифровали 12 полных геномов коронавируса нового типа в Армении

АрмИнфо. Впервые в Армении армянские ученые с помощью секвенирования 3-го поколения расшифровали 12 полных геномов коронавируса нового типа.

Так, в сообщении пресс-службы НАН РА, констатируется, что прошел почти год с момента регистрации первого случая коронавируса в Республике Армения, но до сих пор не решено, какие его мутации распространены среди пациентов в стране.

При этом отмечается, что знание мутаций имеет решающее значение для понимания эпидемии болезни.

"К этому вопросу впервые обратились сотрудники лаборатории геномики-иммунологии человека Института молекулярной биологии Национальной академии наук (НАН) Института биоинформатики, отдела биоинженерии, биоинформатики молекулярной биологии армяно-российского университета. Они с помощью секвенирования 3-го поколения расшифровали 12 полных геномов нового коронавируса. Идентификация мутаций в геноме для идентификации вариантов вируса все еще продолжается. Однако, по предварительным данным, все образцы содержат мутацию D614G в вирусном гене S вируса, обеспечивающую взаимодействие вируса с клетками человека. Эта версия вируса появилась в феврале 2020 года и является самой распространенной в мире. Британские или южноафриканские версии нового коронавируса не были обнаружены в 12 образцах, изученных армянскими учеными. Анализы продолжаются", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что образцы были предоставлены на исследование Лабораторным центром <Референс> ГНКО <Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний> Министерства здравоохранения РА. Результаты исследования будут переданы в центр для дальнейшего анализа эпидемической ситуации.

Секвенсор 3-го поколения и необходимые аксессуары были закуплены при поддержке Конкурентного инновационного фонда в рамках программы, реализуемой армяно- российским университетом и грантами 2017  и 2019 гг.  Seeding Labs Equipment.

Часть необходимых материалов предоставила докторант Каролинского института в Швеции, кандидат биологических наук Лилит Нерсесян, остальные были предоставлены при финансовой поддержке РАУ. Биоинформатический анализ выполнен с помощью облачных вычислительных ресурсов Института проблем информатики и автоматизации НАН РА.


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