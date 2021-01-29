Пятница, 29 Января 2021 18:58

АрмИнфо. Основным бенефициаром армяно- азербайджанского конфликта является Грузия, но сейчас картина, возможно, измениться, и роль Грузии может существенно снизится. Об этом на своей странице в Фейсбук написал политолог Степан Даниелян.

<Долгое время Грузия была дверью в Кавказ, что является ее экономической и геополитической значимостью. Если Россия и Турция откроют транспортное сообщение, проходящее через Сюник, Иджеван и Нахичеван, роль Грузии начнет снижаться, а также под сомнение будет поставлена экономическая эффективность портов Грузии. Это может нести как экономические, так и геополитические последствия>, - заметил он. В этом ключе эксперт подчеркнул, что неслучайным является то, что Грузия уже начала обсуждать возможности открытия железной дороги через Абхазию.

Однако Грузия, по мнению Даниеляна, в случае изменения своей внешней политики, может восстановить свою роль. Политолог заметил, что если железная дорога заработает через Нахичеван в Иран, а далее в Китай, Персидский залив и даже в Индию, это фактически станет единственной возможностью запустить железную дорогу в Абхазию, получить деньги за транзит, и повысить экономическую эффективность портов Грузии. В таком случае, по убеждению эксперта, увеличится взаимная экономическая зависимость между Россией и Грузией, а также измениться внешняя политика последней.

<Что это нам даст, чего нет, какие возможности и потери могут быть в арцахском вопросе - это предмет обсуждения (важно также создание правительства, руководствующегося национальными интересами, которого у нас сейчас нет), но, что начались масштабные геополитические изменения является очевидным>, - сказал он.