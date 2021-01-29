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АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Сюникскую область Армении состоялись встречи вице-премьера Тиграна Авиняна с жителями общин Воротан и Шурнух.
На своей странице в Facebook вице-премьер сообщил, что по результатам бесед с жителями достигнута договоренность о строительстве для семей, потерявших жилье, новые дома. Член каждой семьи, потерявший жилье, получит единовременную поддержку в размере 300 000 драмов. Каждый член семьи, потерявшей дом, будет получать ежемесячно 68 тысяч драмов, как минимум за 6 месяцев до начала строительства домов.
Отметим, что в результате войны под контроль Азербайджана отошли некоторые районы Карабаха. Вслед за этим начался процесс уточнения границ Армении с Азербайджаном, что вызвало крайнее недовольство жителей приграничных населенных пунктов Сюникской области, где прошли акции протеста против незаконной демаркации, лишающей их прав, домов и безопасности. Особенно обострилась ситуация из-за участка дороги Капан-Горис, а также нескольких сел, в том числе Давид Бек, Воротан и Шурнух.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях 29 января
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|Омбудсмен Арцаха обновил отчет о случаях убийства мирных жителей НКР со стороны ВС Азербайджана
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|ЕС призвал Баку немедленно освободить 57 армянских пленных
|Ара Айвазян подытожил итоги переговоров с Жан-Батистом Лемуаном
|Иностранцы, вакцинированные от Covid-19, смогут впредь беспрепятственно посещать Грузию
|Тегеран: Прекращение огня в Карабахе должно стать более устойчивым
|Жители Кашатагского района Арцаха проводят акцию протеста у здания правительства Армении, требуя компенсации имущества
|В суд представлено ходатайство об аресте Вагана Бадасяна
|Чавушоглу: Мир и стабильность на Южном Кавказе пойдут на пользу всем странам региона
|Аналитик: Запрос Кочаряна на иные методы борьбы обусловлен невозможностью его возвращения методами традиционными
|Российский эксперт: Региональный вояж Зарифа обусловлен беспокойством Тегерана итогами 44-х дневной войны
|Серж Саргсян: Армянская армия ещё напомнит врагу его постыдное прошлое
|СК: По факту попытки захвата здания правительства в Армении задержано 5 граждан
|С 31 января по 2 февраля в Армении ожидается погода без осадков
|В СНБ Армении раскрыли мошенничество при ввозе алмазов страну из ОАЭ
|За минувшие сутки в Армении выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом
|Посол России указал важность стратегического уровня армяно-российских отношений в оборонной сфере
|ГСЧС Арцаха: В ходе поисковых работ обнаружены тела еще 8 военнослужащих
|Захарова: Оптимальным вариантом скорейшего решения проблемы с пленными стал бы обмен по формуле "всех на всех"
|Москва: В ООН продолжают согласование с Ереваном и Баку модальности отправки в Нагорный Карабах комплексной оценочной миссии
|Омбудсмен Армении посетил 5 армянских военнослужащих, возвращенных из азербайджанского плена
|Роберт Кочарян примет участие в досрочных выборах в парламент и не сомневается в своей победе
|Второй президент Армении: После войны одна сторона получила все, чего хотела, а вторая лишилась всех рычагов влияния
|Кочарян: В вопросе пленных Азербайджан пользуется слабостью армянских властей
|Второй президент Армении: Не удивлюсь, если скоро премьер-министр скажет, что Сюникская область невзрачная и несчастная и нам не нужна
|Роберт Кочарян: Следует провести расследование и установить, было ли осуществлено предательство в ходе арцахской войны
|Банк ВТБ (Армения) запустил услугу выплаты валютных переводов по системе быстрых денежных переводов в драмах РА
|Президент назначил нового посла Армении в Мексике
|КГД: Управление по борьбе с контрабандой оснащено оборудованием для быстрой бесконтактной идентификации наркотиков
|Посол США в Азербайджане сообщил о готовности американских компаний в восстановлении территорий Арцаха
|<Движение за спасение Родины>: Проведение действующим правительством досрочных выборов чревато внутриполитическими столкновениями
|Сурен Папикян и представители Французского агентства развития обсудили перспективы сотрудничества
|Госсекретарь МИД Франции: Вопрос возвращения армянских пленных на родину обсуждается с властями Азербайджана
|Жан-Батист Лемуан: Формат Минской группы ОБСЕ не потерял своей актуальности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Койтендаг: путешествие в страну горных ущелий и подземных лабиринтов
|МИД РФ: трехсторонняя группа по Карабаху может провести заседание в ближайшее время
|Лавров и глава МИД Армении обсудили реализацию заявлений по Нагорному Карабаху
|Премьер-министр Армении принял министра иностранных дел Ирана
|Иностранцы помогут Армении определиться с основными направлениями образовательных реформ
|Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
|Путин: договоренности РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху последовательно реализуются
|Программа офиса Erasmus + в Армении будет продолжена
|Министр юстиции и посол Беларуси в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Спикер Национального Собрания и посол России в Армении обсудили вопрос армянских военнопленных в Азербайджане
|Глава МИД Германии: Сирийские наемники использовались в конфликте между Арменией и Азербайджаном
|Экс-депутат Национального Собрания Левон Саркисян останется под арестом
|Эксперт: Задействование железной дороги носит для Азербайджана политический, а не экономический характер
|Депутат: Не следует увязывать вопрос с возвращением армянских военнопленных из азербайджанского плена, с вопросом о разблокировании транспортных коммуникаций в регионе
|Ара Фиданян: Нет фактов, что азербайджанцы получали армянские паспорта
|Читать больше
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