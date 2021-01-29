Пятница, 29 Января 2021 18:54

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Сюникскую область Армении состоялись встречи вице-премьера Тиграна Авиняна с жителями общин Воротан и Шурнух.

На своей странице в Facebook вице-премьер сообщил, что по результатам бесед с жителями достигнута договоренность о строительстве для семей, потерявших жилье, новые дома. Член каждой семьи, потерявший жилье, получит единовременную поддержку в размере 300 000 драмов. Каждый член семьи, потерявшей дом, будет получать ежемесячно 68 тысяч драмов, как минимум за 6 месяцев до начала строительства домов.

Отметим, что в результате войны под контроль Азербайджана отошли некоторые районы Карабаха. Вслед за этим начался процесс уточнения границ Армении с Азербайджаном, что вызвало крайнее недовольство жителей приграничных населенных пунктов Сюникской области, где прошли акции протеста против незаконной демаркации, лишающей их прав, домов и безопасности. Особенно обострилась ситуация из-за участка дороги Капан-Горис, а также нескольких сел, в том числе Давид Бек, Воротан и Шурнух.