Пятница, 29 Января 2021 17:32

АрмИнфо. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе третьего заседания Высшего cовета по реформам поручил предусмотреть активное вовлечение в обсуждение отраслевых вопросов компетентных экспертов, а в случаях, когда затрагиваются наиболее важные общественные интересы, – широкого круга граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Заслушав доклады и комментарии членов Совета, Президент подробно остановился на вопросах повестки дня, изложив конкретное видение их реализации. Обновленная Система государственного планирования должна выстроить более гибкую архитектуру программных документов, повысить взаимосвязанность стратегического и бюджетного планирования, четко закрепить прямую ответственность руководителей госорганов и организаций за выполнение поставленных задач.

С целью вхождения в число лидирующих государств мира предлагается определить три ключевых направления дальнейшего развития страны: качество институтов, благополучие граждан, сильную экономику.

Основным документом, определяющим задачи на среднесрочную перспективу, станет Национальный план развития страны до 2025 года, в котором будет отражено видение по развитию важнейших отраслей, ориентиры по совершенствованию ключевых политик. Национальные проекты будут ориентированы на решение узловых проблем в том или ином направлении деятельности, сфере и отрасли. Они должны быть максимально предметными, направленными на получение конкретного результата в определенный период и полностью обеспечены финансированием.

В настоящее время проводится работа по разработке проектов по цифровизации, развитию агропромышленного комплекса, предпринимательства, конкуренции, защите окружающей среды и ряд других.

Эти документы должны быть разработаны и утверждены не позднее 1 июля текущего года. Касым-Жомарт Токаев поручил предусмотреть активное вовлечение в обсуждение отраслевых вопросов компетентных экспертов, а в случаях, когда затрагиваются наиболее важные общественные интересы, – широкого круга граждан.

Представленный Правительством проект Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года состоит из 12 стратегических направлений по основным блокам развития: институциональному, экономическому и социальному. Ключевыми результатами Плана развития должны стать выход на траекторию роста на уровне более 5 % к 2025 году, увеличение доли МСБ в ВВП до 35 %, объема инвестиции в основной капитал – до 30 % от ВВП, несырьевого экспорта – в 2 раза до 41 млрд тенге, производительности труда – на 45 %.

Меры по повышению уровня и качества жизни казахстанцев будут способствовать увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет. Планируется улучшить позиции Казахстана в международных рейтингах (по показателям знаний учащихся, цифровой конкурентоспособности, индекса верховенства закона).

Комментируя данный документ, Президент отметил, что Национальный план закладывает ключевые ориентиры и цифровые параметры развития страны с учетом текущих глобальных тенденций. По его мнению, от качества его реализации будет зависеть, какой будет наша страна в среднесрочной перспективе. Поэтому неотъемлемой частью Нацплана должна стать подробная карта стратегических показателей – закрепление за каждым госорганом и крупной квазигосударственной организацией перечня конкретных показателей, которые они должны достичь за установленный период. Значения показателей не должны быть оторванными от реалий, но в то же время нельзя ставить легкодостижимые и не мотивирующие индикаторы. «В совокупности все индикаторы должны отражать достижение нашей главной цели – повышение уровня конкурентоспособности и вхождение в число наиболее развитых государств мира», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Учитывая, что многие из предлагаемых реформ в рамках Национального плана развития потребуют внесения изменений в ряд законодательных актов, включая Предпринимательский, Бюджетный и Налоговый кодексы, Глава государства отметил необходимость конструктивного взаимодействия Правительства с Парламентом. «Депутатский корпус должен будет обеспечить всю необходимую законодательную базу для успешной реализации Нацплана», – отметил Президент.

Напомним, сегодня в Акорде под председательством Главы государства состоялось третье заседание Высшего cовета по реформам. В повестку дня мероприятия вошли вопросы разработки Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года, новой Системы государственного планирования, Концепции развития государственного управления до 2030 года, Плана приватизации на 2021-2025 годы, а также пакета срочных реформ и проведения национальной переписи населения.