Пятница, 29 Января 2021 17:09

АрмИнфо. Аппарат Защитника прав человека Республики Арцах обновил промежуточный отчет о случаях убийства мирных жителей Арцаха вооружёнными силами Азербайджана, который также включает случаи убийства мирных жителей, выявленные в результате поисковых операций с 22-го декабря 2020 года.

Согласно пресс-службе омбудсмена Арцаха, отчёт подводит итоги по случаям убийства мирных жителей (пленных) попавшихся под контроль вооружённых сил Азербайджана в результате точечных ударов во время военной агрессии Азербайджана и Турции с 27-го сентября 2020 года с кратким обзором.

В период с 27-го сентября 2020г. по 28-го января 2021г., были обнаружены тела 72 мирных жителей, убитых азербайджанскими вооруженными силами, из которых 41 человек были убиты путем точечных ударов, а 30 - в плену. Сообщается о ряде случаев пыток, нанесения увечий трупам, неизбежной намеренной гибели мирных жителей. Офис Омбудсмена также зафиксировал случаи 163 ранений среди гражданского населения, большинство из которых являются результатом ударов, привлекших гибели других.

В отчете предоставлены только случаи на основании неопровержимых доказательств, но сотрудники аппарата Защитника прав человека Республики Арцах продолжают также получать информацию, требующую расследования других предполагаемых случаев, результаты которых будут включены в дальнейшие обновления отчета.

На момент последнего обновления отчета аппарат Омбудсмена продолжает располагать информацией о гражданских лицах, пропавших без вести, часть которых предположительно находятся в азербайджанском плену, а некоторые предположительно убиты азербайджанскими военными силами. Об этом свидетельствуют регулярные случаи нахождения тел мирных жителей в населенных пунктах Арцаха, ныне перешедших под контроль Азербайджана. Тела некоторых погибших были обнаружены через некоторое время после гибели, что требует углубленного профессионального исследования для детализации обстоятельств смерти в конкретных случаях, выявления следов совершенных преступлений; однако в некоторых случаях были представлены предварительные заключения судебно-медицинского эксперта.