Пятница, 29 Января 2021 17:00

АрмИнфо. Евросоюз приветствует освобождение Азербайджаном 5 армянских военнослужащих, захваченных в ноябре, и призывает к немедленному освобождению 57 оставшихся в заключение. Об этом в Твиттере написал пресс-секретарь ЕС по внешним отношениям Питер Стано.

"Это будет способствовать укреплению доверия между обеими странами, что важно для прочного мира в регионе", добавил дипломат.

Напомним, что накануне при посредничестве российских миротворцев Азербайджан передал Армении 5 армянских военнопленных, в свою очередь Ереван передал одного пленного Баку.

Стоит также констатировать, что до сих пор не известно точное число армянских пленных, оказавшихся в азербайджанском плену.