Пятница, 29 Января 2021 16:58

АрмИнфо. Глава МИД Армении Ара Айвазян подытожил итоги переговоров с госсекретарем Франции по иностранным делам Жан- Батистом Лемуаном.

Так, согласно МИД РА, Айвазян представляя детали, прошедших в Ереване с французской стороной переговоров напомнил, что это уже 5-ый визит Лемуана в Армению, причем последние два в последний период.

Глава армянского внешнеполитического ведомства также обратил внимание на то, что в самые тяжелые времена, которые переживала Армения и в последний период, поток визитов французских делегаций не прекращался, что вновь свидетельствует о привилегированных отношениях между Францией и Арменией.

"Еще раз было подтверждено, что Франция поддерживает интересы Армении, Арцаха и армянского народа. Этот визит очень важен еще и потому, что он проходит во исполнение договоренностей, достигнутых между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром РА Николом Пашиняном.

На этот раз цель визита - расширить нашу экономическую повестку дня. И госсекретарь прибыл в Армению с очень большой представительной делегацией, которая находится здесь уже несколько дней, в составе представителей Французского агентства развития, Министерства иностранных дел, Министерства финансов и Казначейства. И мы обсуждали возможные инвестиционные программы для развития Армении в будущем. Внешнеполитическим ведомствам двух стран предстоит немало сделать для выполнения этой важной миссии и уточнения наших совместных шагов", - сказал глава МИД Армении.

Вместе с тем Айвазян добавил, что безусловно, обсуждался нагорно-карабахский конфликт. В этом ключе он подчеркнул, что Франция демонстрировала свою четкую и непредвзятую позицию с первых дней войны.

"Я имею в виду, прежде всего, адресные выступления президента Макрона и министра иностранных дел Ле Дриана, которые показали, какая страна развязала агрессию против Арцаха. А также указывалась опасность вовлечения Турции, особенно принимая во внимание участие вооруженных террористов и наемников в регионе, что представляет собой угрозу также международному миру и стабильности.

Естественно, мы коснулись вопросов, требующих незамедлительного решения, в первую очередь немедленного освобождения пленных. И Франция, и французские официальные лица уделяют большое внимание скорейшему решению этих гуманитарных вопросов. Благодарим за предпринимаемые усилия. Надеюсь, что Азербайджан скоро откажется от этой политики по удержанию заложников, в противном случае это будет очень проблематично для официального Баку", - сказал глава МИД Армении.

По словам министра с французской стороной также обсуждался вопрос сохранения культурного наследия. В этой связи Айвазян вновь выразил

благодарность президенту Франции и министру иностранных дел за их поддержку как на двусторонней основе, так и на многосторонних площадках, особенно в ЮНЕСКО. "И у нас, безусловно, были очень интересные дискуссии о региональных событиях, стабильности, мире, и я уверен, что наш плодотворный диалог будет продолжаться и в будущем. Думаю, что в этом году у нас будет очень активный диалог, визиты и хорошие результаты", - сказал Айвазян. Коснувшись того, какие шаги будут предприняты для сохранения культурного наследия в обозримом будущем, глава МИД прежде всего подчеркнул, что историческое и культурное наследие Арцаха является не только частью региона, но также и всемирного культурного наследия.

"Наши памятники, а их более 1400 , которые остаются на армянских территориях, находящихся под контролем Азербайджана, являются свидетельством присутствия, самобытности, культуры и творчества коренного армянского народа. К сожалению, все мы знаем, что этим памятникам угрожает опасность. У нас был очень трагический прецедент в Нахиджеване в прошлом. Во время войны международное сообщество также было свидетелем попыток уничтожения, фальсификации и хищений. Франция также сыграла очень активную роль в решении этой проблемы в рамках ЮНЕСКО. Новый госсекретарь проинформировал меня, что в ближайшее время планируется направить специальную миссию из Франции в регион: в Арцах, для использования механизмов установления фактов, которые предоставят определенные гарантии для их защиты", - подытожил Айвазян.