Пятница, 29 Января 2021 15:43

АрмИнфо. Правительство Грузии упрощает правила въезда для иностранных граждан.

Как заявила сегодня, 29 января, министр экономики Натия Турнава, граждане всех стран, прошедших вакцинирование против Covid-19, смогут беспрепятственно въехать в Грузию.

Министр также назвал страны, из которых посетители смогут въехать не пройдя вакцинацию, однако должны будут сдать ПЦР- тест на границе, а через три дня тест будет повторен в Грузии.

Правительство Грузии призывает авиакомпании не допускать на борт иностранных граждан, которые не прошли ПЦР-тест или не были вакцинированы против коронавируса.

<Нужно начать думать о том, как быстро привезти в Грузию первую группу вакцинированных иностранных граждан, которые хотят посетить Грузию, для чего мы шаг за шагом поэтапно открываем различные регионы страны. Согласно показателю положительности на данном этапе это Аджария>, - сообщила Турнава.

Что касается невакцинированных иностранных гостей, граждане и жители Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, а также те, кто въезжает в Грузию транзитом из тех же стран, должны иметь свидетельство о прохождении ПЦР-теста в течение последних 72 часов. ПЦР-тест также необходимо проводить на третий день после въезда в страну. То есть мы отменяем обязательную самоизоляцию>, - сказала министр, передает Грузия-онлайн.