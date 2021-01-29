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АрмИнфо.Бывшие жители Кашатагского района Арцаха проводят акцию протеста у здания правительства Армении. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.
Глава общины Айказян Армен Чомоян сообщил, что граждане просто хотят, чтобы им компенсировали их потери. Многие территории, на которых он жили ныне перешли под контроль Азербайджана, и люди были вынуждены покинуть свои дома. По его словам, около 13.000 человек лишились всего своего имущества. Также он добавил, что из-за проблем с документами около 20% граждан не могут получить компенсацию.
По словам Чомояна, жители просто хотят получить крышу над головой или средства на приобретение домов в сельской местности, что даст им возможность продолжить заниматься сельским хозяйством. Он заметил, что аналогичное требование были вдвинуто властям Арцаха, однако, ответа до сих пор не последовало.
Участники акции протеста выразили недовольство полномочными структурами Армении, которые занимаются вопросом беженцев. Они также подчеркнули, что готовы поселиться в селах Армении, которые сейчас пустуют.
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|Второй президент Армении: Не удивлюсь, если скоро премьер-министр скажет, что Сюникская область невзрачная и несчастная и нам не нужна
|Роберт Кочарян: Следует провести расследование и установить, было ли осуществлено предательство в ходе арцахской войны
|Банк ВТБ (Армения) запустил услугу выплаты валютных переводов по системе быстрых денежных переводов в драмах РА
|Президент назначил нового посла Армении в Мексике
|КГД: Управление по борьбе с контрабандой оснащено оборудованием для быстрой бесконтактной идентификации наркотиков
|Посол США в Азербайджане сообщил о готовности американских компаний в восстановлении территорий Арцаха
|<Движение за спасение Родины>: Проведение действующим правительством досрочных выборов чревато внутриполитическими столкновениями
|Сурен Папикян и представители Французского агентства развития обсудили перспективы сотрудничества
|Госсекретарь МИД Франции: Вопрос возвращения армянских пленных на родину обсуждается с властями Азербайджана
|Жан-Батист Лемуан: Формат Минской группы ОБСЕ не потерял своей актуальности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Койтендаг: путешествие в страну горных ущелий и подземных лабиринтов
|МИД РФ: трехсторонняя группа по Карабаху может провести заседание в ближайшее время
|Лавров и глава МИД Армении обсудили реализацию заявлений по Нагорному Карабаху
|Премьер-министр Армении принял министра иностранных дел Ирана
|Иностранцы помогут Армении определиться с основными направлениями образовательных реформ
|Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
|Путин: договоренности РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху последовательно реализуются
|Программа офиса Erasmus + в Армении будет продолжена
|Министр юстиции и посол Беларуси в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Спикер Национального Собрания и посол России в Армении обсудили вопрос армянских военнопленных в Азербайджане
|Глава МИД Германии: Сирийские наемники использовались в конфликте между Арменией и Азербайджаном
|Экс-депутат Национального Собрания Левон Саркисян останется под арестом
|Эксперт: Задействование железной дороги носит для Азербайджана политический, а не экономический характер
|Депутат: Не следует увязывать вопрос с возвращением армянских военнопленных из азербайджанского плена, с вопросом о разблокировании транспортных коммуникаций в регионе
|Ара Фиданян: Нет фактов, что азербайджанцы получали армянские паспорта
|Политолог: Москва имеет по Арцаху далеко идущие планы
|Прогноз: Возможное ухудшение отношений между США и Россией аукнется в Армении
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|Состоялась встреча глав МИД Армении и Ирана
|Армен Гуларян назначен на пост председателя Комитета градостроительства РА
|Мужчина, объявленный в розыск, взял ребенка в заложники
|В Армении появится новый праздник - День налогоплательщика
|Микаел Мелкумян: Если бы зверства, подобные тем, которые осуществлял Азербайджан в Арцахе, произошли бы на территории Европы, какова бы была реакция?
|СНБ: Экс-губернатору Арагацотнской области предъявлено обвинение в хищении
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