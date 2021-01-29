Пятница, 29 Января 2021 13:42

АрмИнфо.Бывшие жители Кашатагского района Арцаха проводят акцию протеста у здания правительства Армении. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Глава общины Айказян Армен Чомоян сообщил, что граждане просто хотят, чтобы им компенсировали их потери. Многие территории, на которых он жили ныне перешли под контроль Азербайджана, и люди были вынуждены покинуть свои дома. По его словам, около 13.000 человек лишились всего своего имущества. Также он добавил, что из-за проблем с документами около 20% граждан не могут получить компенсацию.

По словам Чомояна, жители просто хотят получить крышу над головой или средства на приобретение домов в сельской местности, что даст им возможность продолжить заниматься сельским хозяйством. Он заметил, что аналогичное требование были вдвинуто властям Арцаха, однако, ответа до сих пор не последовало.

Участники акции протеста выразили недовольство полномочными структурами Армении, которые занимаются вопросом беженцев. Они также подчеркнули, что готовы поселиться в селах Армении, которые сейчас пустуют.