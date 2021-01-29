Пятница, 29 Января 2021 13:40

АрмИнфо. Мир и стабильность на Южном Кавказе пойдут на пользу всем странам региона. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифом.

При этом он заверил, что от этой нормализации извлекут наибольшую пользу Армения и население Армении.

<Поэтому мы ожидаем от Армении конструктивных шагов в этом направлении>, - подчеркнул глава МИД Турции.

Вместе с тем он еще раз констатировал, что на Южном Кавказе достигнуто прекращение огня.

<Мы все хотим устойчивого режима прекращения огня. Но хотеть недостаточно, нужно вносить вклад. По инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и при поддержке президентов России и Турции планируется сотрудничество по Южному Кавказу в формате "3+3". Джавад Зариф перед Турцией посетил Азербайджан, Россию, Армению и Грузию, провел обмен мнениями по этому вопросу", - отметил глава МИД Турции, передает АПА.

По словам Чавушоглу, он обсудил с Зарифом ситуацию в регионе, в том числе в Сирии и на Южном Кавказе. В заключение он проинформировал, что с сегодняшнего дня началась подготовка к проведению встреч на уровне министров иностранных дел и лидеров Турции, Азербайджана и Ирана