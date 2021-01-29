Пятница, 29 Января 2021 12:46

АрмИнфо.Армянская армия, наше любимое дитя! Ты не побеждена, я тебя хорошо знаю - тебя предали, тебя ударили в спину, тяжело ранили, а до этого, в последние годы, сделали все, чтобы тебя скомпрометировать и ослабить, но ты без остатка исполнила свой долг. Об этом говорится в послании третьего президента Армении Сержа Саргсяна ко дню армянской армии.

Третий президент, в частности, отметил: <День твоего рождения - один из священных праздников армянского народа, который мы всегда отмечали с ликованием. Сегодня, однако, настроение иное - мы все опечалены, преисполнены скорби из-за потери части нашей Родины, наших жертв и озабочены будущим нашего государства и нации.

Родитель, однако, ни при каких обстоятельствах не отрекается от своего ребенка и особенно в трудный момент не оставляет одного. Наш народ взрастил свое дитя ценой лишений, подвергаясь несказанным испытаниям, и воспитал патриота. Потому сегодня без колебаний говорю: Поздравляю с твоим днем, Армянская армия! От имени моих боевых товарищей и соратников, стоящих у истоков твоего создания и становления, говорю тебе: ты не побеждена, я тебя хорошо знаю - тебя предали, тебя ударили в спину, тяжело ранили, а до этого, в последние годы, сделали все, чтобы тебя скомпрометировать и ослабить, но ты без остатка исполнила свой долг. И сегодня тысячи родителей рассказывают эпизоды из твоих подвигов, так и не представляя, кто и где тебя ввел в заблуждение и поймал в западню. Враг, который всегда тебя боялся, хорошо знает, какими коварными средствами он достиг своей цели. Ты все так же сильна, и пусть никто не кичится, что победил тебя. Ты еще покажешь силу своего кулака и напомнишь врагу его недавнее постыдное прошлое. Ты была и остаешься стержнем нашей независимой государственности, гарантом безопасности нашего народа, наших арцахских сестер и братьев. Извлекая уроки из прошлого распрями свою спину, стиснув зубы, стерпи свою боль и смотри вперед ! Преодолевая все трудности, мы пройдем наш путь вместе, сколь бы он ни был труден и заминирован, изнутри или снаружи. Наша большая семья - Родина, пропитанная кровью наших героев земля и вода, сегодня, более чем когда-либо, нуждаются в твоей защите. Вечная слава тебе! Слава всем создавшим твой славный путь нашим героям, живым или павшим>.