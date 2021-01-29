Пятница, 29 Января 2021 12:46

АрмИнфо. По факту попытки захвата здания правительства в Армении задержано 5 граждан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Согласно источнику, 28 января около 17:00 в Ереване в ходе санкционированного митинга на Площади Республики группа граждан по предварительному сговору попыталась захватить здание правительства Армении.

По данному факту в СК Армении возбуждено уголовное дело по 34-219 (Попытка захвата зданий, строений, средств транспорта, сообщения или связи - Ред.) статье УК РА. В ходе предварительного следствие было задержано 5 человек, по обвинению в попытке захвата здания правительства. Предварительное следствие продолжается.

Отметим, что 28 января в Ереване прошел немноголюдный митинг, с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После митинга протестующие заявили, что их раздражает бездействие Генеральной прокуратуры, которая не возбуждает уголовных дел против премьер-министра. В ходе митинга, было выдвинуто два предложения - либо захватить здание Генеральной прокуратуры, либо захватить здание правительства. В результате, протестующие решили захватить здание правительства. Однако, представители полиции Армении перекрыли все входы в здание и начали подвергать граждан приводу.