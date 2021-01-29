Пятница, 29 Января 2021 12:28

АрмИнфо. На имя компании, развернувшей деятельность в Армении, из Объединенных Арабских Эмиратов по таможенной процедуре "выпуск для внутреннего потребления" были ввезены в Армению и задекларированы алмазы весом 1776,84 м карат со счет-фактурой в 148,535 долларов США, таможенная стоимость которых составила 72.014.112 драмов РА.

Как сообщает пресс-служба СНБ РА, при подготовке материалов выяснилось, что рыночная стоимость алмазов, ввезенных компанией в Армению в соответствии с вышеуказанной декларацией и исследованных экспертом по состоянию на 18.09.2020 г, превышает 420.000.000 драмов. Таким образом, государству не были выплачены таможенные платежи в особо крупных размерах.

По факту происшедшего 24 сентября 2020 г в рамках расследования, начатого в следственном управлении Комитета по расследованию и оперативно-розыскным делам КГД Армении, переданному затем следственному департаменту СНБ Армении, выяснилось, что начальник управления лицензирования и разрешений Министерства экономики РА, являясь должностным лицом, будучи вправе после осуществления хозяйствующими субъектами проверки в случае ввоза товаров предоставить государственный контрольный акт, совершил заведомо незаконное действие, снизив стоимость ввезенных алмазов, за что 6 сентября 2020 г получил взятку в особо крупном размере от владельцев компании. После чего из корыстных побуждений поручил юрисконсульту министра экономики РА В.С. составить и передать представителям компании фальшивый акт государственного контроля о соответствии декларации на ввоз алмазов, что было сделано последним. Юрисконсульт министра экономики дал признательны показания.

26 января 2021 года по подозрению в получении взятки в крупных размерах подвергнут приводу начальник управления лицензирования и разрешений Министерства экономики РА А.Н. и задержан. Также подвергнуты приводу фактические владельцы компании и предполагаемые участники мошеннической схемы, всего около десяти человек.

Предпринимаются необходимые следственные и иные правовые действия для определения истинного размера ущерба, причиненного государству в результате совершенных преступлений, выяснения всего круга лиц, причастных к коррупционному механизму, и дачи уголовной оценки деянию.

Служба национальной безопасности призывает бизнес работать исключительно в правовом поле и воздерживаться от коррупционных действий.