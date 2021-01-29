Пятница, 29 Января 2021 11:00

АрмИнфо.В результате проведенных 28 января поисковых работ спасатели Арцаха обнаружили останки еще 8 военнослужащих.

Как сообщает ГСЧС Арцаха, личности погибших будут установлены по результатам экспертизы. В ходе поисковых работ, по данным на 28 января, было обнаружено 1329 останков, 15 из которых, по предварительным данным, принадлежат гражданским лицам.

Сегодня поисковые работы будут проводиться в Мартуни, Гадруте и Джаракане (Джабраил).