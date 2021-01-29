Пятница, 29 Января 2021 10:35

АрмИнфо.По мере достижения устойчивой стабилизации обстановки в районе нагорно-карабахского конфликта на первый план выходят задачи комплексного гуманитарного содействия нуждающимся и пострадавшим. Об этмо в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова коснувшись вопроса подготовки оценочной миссии ООН в Нагорном Карабахе.

При этом она добавила, что помимо соответствующих усилий Баку и Еревана, помощи других стран, в первую очередь России, считаем полезным подключение профильных международных структур.

"В настоящее время в Нагорном Карабахе и прилегающих районах активно работает Международный комитет Красного Креста. Что касается специализированных агентств системы ООН, то руководство Организации в контакте с азербайджанской и армянской сторонами продолжает согласование модальностей отправки в Нагорный Карабах комплексной

оценочной миссии. Отмечаем также усилия страновых команд ООН непосредственно в Азербайджане и Армении. Поддерживаем взаимодействие ООН с Баку и Ереваном по всем вопросам оказания гуманитарной помощи", - констатировала Захарова.

Вместе с тем она добавила, что в свою очередь Россия вносит существенный вклад в улучшение ситуации в Нагорном Карабахе.

Захарова напомнила, что при содействии российских специалистов и миротворцев в места постоянного проживания с 14 ноября 2020 г. вернулось более 51 400 беженцев; состоялась передача армянской и азербайджанской сторонам 1 532 тел погибших; разминировано около 750

гектаров местности и более 230 км дорог, обезврежено почти 24 тысячи взрывоопасных предметов; полностью восстановлена система электроснабжения; порядка 1 300 жителей получили медицинскую помощь.