Пятница, 29 Января 2021 10:33

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Арман Татоян посетил 5 армянских военнослужащих, возвращенных из азербайджанского плена.

"В настоящее время руководитель и врач департамента по вопросам прав человека в ВС находятся в госпитале. Они изучают состояние здоровья военнопленных для дальнейших необходимых действий", - написал Татоян на своей странице в Facebook.

При посредничестве российской стороны, в результате усилий СНБ Армении, 28 января на родину вернулись 5 армянских военнопленных.