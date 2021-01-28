Четверг, 28 Января 2021 00:53

АрмИнфо. Всегда во время обсуждений об урегулировании арцахского конфликта мы обсуждали вопрос о разблокировке транспортных коммуникаций, но этот вопрос должен был стать последней, заключительной точкой. Об этом в интервью порталам Hayeli.am, Politik.am и Yerevan.today заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

Второй президент Армении заметил, что Баку силой решил вопрос возвращения территорий, и у нас, по факту не осталось ничего, взамен на что должен обсуждаться статус Арцаха.

«Сейчас Азербайджан считает этот вопрос решенным. И Баку сделает все возможное, чтобы выжить армян из Арцаха, либо предпримет попытки по частям завоевать оставшиеся территории НКР. Я считаю, что разблокировка коммуникаций, это хорошо, но этот вопрос должен умещаться в логику происходящего»,- заметил Кочарян.

Он также подчеркнул, что самым печальным является то, что участок Мегри будут контролировать российские пограничники. То есть по сути, на этом участке Армения не будет иметь никакого влияния.

«Я не исключаю, что Азербайджан сделает все возможное, чтобы армяне не смогли пользоваться этими коммуникациями. Хотя бы повысит тарифы и мы не сможем пользоваться этими коммуникациями. В итоге, одна сторона получила все что хотела, и даже больше. А вторая лишилась всех рычагов влияния»,- заключил Кочарян.