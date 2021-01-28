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АрмИнфо. Всегда во время обсуждений об урегулировании арцахского конфликта мы обсуждали вопрос о разблокировке транспортных коммуникаций, но этот вопрос должен был стать последней, заключительной точкой. Об этом в интервью порталам Hayeli.am, Politik.am и Yerevan.today заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.
Второй президент Армении заметил, что Баку силой решил вопрос возвращения территорий, и у нас, по факту не осталось ничего, взамен на что должен обсуждаться статус Арцаха.
«Сейчас Азербайджан считает этот вопрос решенным. И Баку сделает все возможное, чтобы выжить армян из Арцаха, либо предпримет попытки по частям завоевать оставшиеся территории НКР. Я считаю, что разблокировка коммуникаций, это хорошо, но этот вопрос должен умещаться в логику происходящего»,- заметил Кочарян.
Он также подчеркнул, что самым печальным является то, что участок Мегри будут контролировать российские пограничники. То есть по сути, на этом участке Армения не будет иметь никакого влияния.
«Я не исключаю, что Азербайджан сделает все возможное, чтобы армяне не смогли пользоваться этими коммуникациями. Хотя бы повысит тарифы и мы не сможем пользоваться этими коммуникациями. В итоге, одна сторона получила все что хотела, и даже больше. А вторая лишилась всех рычагов влияния»,- заключил Кочарян.
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|Глава МИД Германии: Сирийские наемники использовались в конфликте между Арменией и Азербайджаном
|Экс-депутат Национального Собрания Левон Саркисян останется под арестом
|Эксперт: Задействование железной дороги носит для Азербайджана политический, а не экономический характер
|Депутат: Не следует увязывать вопрос с возвращением армянских военнопленных из азербайджанского плена, с вопросом о разблокировании транспортных коммуникаций в регионе
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|Состоялась встреча глав МИД Армении и Ирана
|Армен Гуларян назначен на пост председателя Комитета градостроительства РА
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|Микаел Мелкумян: Если бы зверства, подобные тем, которые осуществлял Азербайджан в Арцахе, произошли бы на территории Европы, какова бы была реакция?
|СНБ: Экс-губернатору Арагацотнской области предъявлено обвинение в хищении
|Около 6 тысяч раненых военнослужащих получат финансовую помощь
|Министр: В Армении будут внедрены более эффективные механизмы социального содействия
|Министр: В целях успешной реализации программы "Путешествуй без COVID-19 " создана электронная площадка
|Премьер-министр РА: Возобновляется авиасообщение с Россией
|За минувшие сутки в Армении выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусом
|МИД Азербайджана вызвал российского дипломата из-за высказываний депутата Милонова
|Началась встреча глав МИД Армении и Ирана
|Глава МИД Азербайджана и госсекретарь МИД Франции обсудили ситуацию в Карабахе
|ANCA приветствует Дэвида Валадао в качестве нового сопредседателя Группы Конгресса по армянским вопросам
|Российские военные готовятся к работе в совместном Российско-Турецком центре по контролю за прекращением огня
|КПП "Верхний Ларс" открыт, но там скопилось свыше 600 грузовиков
|Глава МИД Ирана прибыл в Ереван
|Глава МО Армении отмечает необходимость дальнейшего углубления армяно-российского взаимодействия в сфере ПВО
|Лавров: РФ приветствует стремление Ирана помочь в восстановлении экономики Карабаха
|Минокружающей среды намерен усилить собственные возможности Национального парка Севан, отказавшись от услуг подрядчиков
|Суд обязал Пашиняна извиниться перед Хачатрянами за оскорбление их чести и достоинства
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27 января
|Ваагн Овакимян: Мы обсуждаем возможность представить законодательную инициативу о самороспуске парламента
|Армянский министр и посол России обсудили вопрос возвращения пленных
|ЕС приглашает молодежь принять участие в уникальной программе Восточного партнерства
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