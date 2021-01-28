Четверг, 28 Января 2021 00:36

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян уверен, что до тех пор, пока власти РА не решили вопрос пленных, никаких шагов в дальнейших переговорах с Азербайджаном быть не должно. Подобное мнение Кочарян выразил в интервью порталам Hayeli.am, Politik.am и Yerevan.today.

Кочарян заметил, что из всех вопросов, именно вопрос пленных является наиболее чувствительным. «Вся проблема в слабости и беззубости властей Армении. Неужели вы думаете, что Азербайджан не знает о числе пленных, такого быть не может. Просто Баку пользуется слабостью Еревана и вопрос, связанный с пленными так и не решается»,- заметил второй президент Армении.

По его словам, основная задача Азербайджана, создать препятствия для пополнения арцахской армии.

«Руководство Азербайджана уже отмечало, что любой солдат в Арцахе является диверсантом и преступником, а это не военнопленный. Я сам, будучи президентом Арцаха сталкивался с вопросом пленных и знаю, что это огромная головная боль и весьма неблагодарное дело. Я просто убежден, что Алиев сейчас находится под давлением из-за вопроса с военнопленными, но у него есть ряд весьма конкретных целей. Ослабить систему безопасности Арцаха»,- заметил Кочарян.

Он также заявил, что даже если этих пленных отпустят, ВС Азербайджана приложат усилия и захватят новых пленных. По мнению второго президента Армении, эта практика может прекратиться только если власти страны откажутся посылать солдатов в Арцах. Кочарян отметил, что все это весьма глобальные вопросы и их следует решать, но вряд ли нынешние власти Армении способны на это.