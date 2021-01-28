Четверг, 28 Января 2021 00:24

АрмИнфо. Не удивлюсь, если скоро премьер-министр скажет, что Сюникская область невзрачная и несчастная и нам, по сути, не нужна. Об этом в интервью порталам Hayeli.am, Politik.am и Yerevan.today заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

Второй президент Армении подчеркнул, все что происходит в Сюнике просто позор. «Страна не может самостоятельно защищать свои границы, это позор. Главы общин в Сюнике пытались связаться с руководством страны и понять, что им делать для защиты границ. Ответ ошеломляет, им отвечают: «Если сможете, защищайте границы». С каких пор главы общин должны защищать границы государства? На что нам тогда власть? Они что никак с этим не связаны? Власть является сторонним наблюдателем? А если эти люди погибнут, то кто будет отвечать за это?»,- задался вопросом Кочарян.

Он подчеркнул, что если мы не будем защищать нашу землю, то как шагреневая кожа, будем уменьшаться до тех пор, пока не исчезнем.

«Ранее Армения была сильной страной, которая защищала свои границы и была гарантом безопасности Арцаха. А что у нас сейчас? Сейчас те люди, которые проводили акции перед посольством России в Армении, с требованием убрать из страны российскую базу превратили страну в протекторат России. Из союзника России мы стали ее протекторатом. Сюник нам удалось сохранить лишь благодаря содействию России. Ведь по факту, у генерала Мурадова сейчас гораздо больше роли в обеспечении безопасности Арцаха, чем у Верховного главнокомандующего. Разве это нормально?», - спросил второй президент Армении.

Также второй президент Армении заметил, неправильно то, что руководство страны скрывает от народа наши потери. «То, что мы ничего не знаем о наших потерях, ненормально. Лучше всех о них знает Турция и Азербайджан. Так как подбитая техника осталась на их территории. Так что, скрывать потери от противника нет смысла»,- заметил он.

Кочарян также заявил, что армия Армении понесла урон примерно на 3 млрд долларов. Сейчас нужно создать новую концепцию армянской армии и следует восстановить потерянное. Однако, по мнению второго президента Армении, люди которые 2.5 года разрушали армию, не смогут ее восстановить.