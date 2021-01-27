Среда, 27 Января 2021 20:29

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), являясь одним из лидеров по объёмам денежных переводов в Армении, предлагает своим клиентам широкие возможности для осуществления международных денежных переводов. В Банке обслуживаются 6 систем быстрых денежных переводов: MoneyGram, Unistream, IntelExpress, БЭСТ, Conversе Transfer, Telcell.



Постоянно предлагая своим клиентам новые удобные условия обслуживания, Банк ВТБ (Армения) запустил услугу выплаты валютных переводов клиентам по системе IntelExpress в драмах РА. Данная услуга позволяет осуществить денежные переводы по системе IntelExpress в иностранной валюте из за границы, с возможностью выплаты суммы перевода в драмах РА. Для этого отправитель при переводе лишь указывает условие выплаты в драмах РА.

Для денежных переводов IntelExpress из Грузии имеется также возможность отправки в национальной валюте или в драмах РА, тем самым предоставляя получателю возможность получения суммы перевода в драмах РА.

Благодаря вышеуказанным возможностям, при осуществлении перевода отправитель уведомляется об эквивалентной сумме в драмах РА, подлежащей выплате, которая рассчитывается по внутреннему курсу системы, действующему на момент осуществления перевода.

Комиссия за перевод денежных средств составляет от 1 до 3% (в зависимости от страны отправителя).

Система быстрых денежных переводов IntelExpress дает клиенту возможность максимально оперативно и надежно в течение 10-и минут отправлять денежные средства в более чем 44 страны мира.

В целях обеспечения максимального комфорта своих клиентов, Банк ВТБ (Армения) продолжает совершенствовать свои дистанционные услуги и предоставляет возможность клиентам получать денежные переводы на карты Банка по различным платежным системам без необходимости посещения филиалов, посредством одного из следующих дистанционных каналов:

• заполнив короткую онлайн заявку на сайте Банка по следующей ссылке: https://www.vtb.am/ru/online-request/#privType-6

• позвонив в Контактный Центр Банка по номеру 87-87

• заказав обратный звонок на сайте Банка

• с помощью услуги Видео банк

• с помощью платежных терминов Telcell

• отправив заявку через приложение Mobile/Internet banking.

Клиентам, регулярно получающим денежные переводы, Банк ВТБ (Армения) предлагает воспользоваться специальной картой VTB-Transfer, которая дает клиентам также возможность конвертации сумм денежных переводов по льготному курсу в момент зачисления перевода, бесплатного обналичивания суммы перевода в драмах РА из банкоматов Банка, бесплатного получения суммы перевода в наличной инвалюте в филиалах Банка, а также возможность получения кредитной линии до 1 млн. драмов РА.

Подробную информацию о системах денежных переводов Банка можно узнать по ссылке https://www.vtb.am/ru/transfers, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.

