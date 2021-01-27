Среда, 27 Января 2021 20:11

АрмИнфо.Техническое оснащение Управления по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов Армении (КГД) пополнилось сверхсовременным оборудованием - ручным анализатором Tru Narc, который позволит за считанные секунды таможенному сотруднику на месте исследовать на наличие наркотиков сомнительный товар или материал, в некоторых случаях без раскрытия пакета. Об этом сообщает пресс-служба КГД.

Согласно источнику, оборудование служит для быстрой бесконтактной идентификации наркотиков, стимуляторов, галлюциногенов, анальгетиков. В частности библиотека анализатора содержит информацию о 324 наркотиках и психотропных веществах, и 70 прекурсоров. <Техническое переоснащение позволит повысить эффективность борьбы с контрабандой>,

- отмечает пресс-служба.

Сообщается, что новое техническое оборудование было передано в дар Комитету государственных доходов при финансовой поддержке Офиса по борьбе с наркотиками и правоохранительному сотрудничеству Посольства США в РА, в результате активного взаимодействия Регионального офиса по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США с Управлением по борьбе с контрабандой КГД Армении.