Среда, 27 Января 2021 20:09

АрмИнфо. Американские компании готовы к участию в восстановительных работах на перешедших под контроль Баку территориях в Карабахе. Об этом заявил в среду посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на встрече с министром экономики страны Микаилом Джаббаровым. Об этом сообщает ИА ТАСС.

Согласно источнику, посол подчеркнул готовность американских компаний участвовать в восстановлении территорий. В особенности была подчеркнута их заинтересованность в управлении водными ресурсами, создании дорожной и другой инфраструктуры, сотрудничестве в сфере цифровых и инновационных технологий.