Среда, 27 Января 2021 20:07

АрмИнфо. Под председательством Вазгена Манукяна прошло заседание Совета <Движение за спасение Родины>. Об этом сообщает пресс- служба движения.

В заявлении, распространенном движением, говорится: <Обсуждалась деятельность оппозиции в регионе, эффективность предпринятых шагов. Обсуждались организационные вопросы всенародного митинга, который состоится 18 февраля.

Коснувшись идеи досрочных парламентских выборов, выдвинутой Пашиняном, совет посчитал целесообразным подтвердить свою позицию и подходы в отдельном заявлении.

В заявлении, в частности, отмечается: <Все армяне сталкиваются с серьезными вызовами, и наша государственность сталкивается с онтологической угрозой. Очевидно, что нельзя надеяться на правительство, которое зафиксировало провалы по всем параметрам и поставило страну перед серьезнейшей угрозой. Смена правительства в кратчайшие сроки и формирование народом нового правительства возможны только путем свободных, справедливых и конкурентных выборов.

Несомненно, единственный способ избежать политической и правовой ответственности - это надеяться, что нынешняя власть сможет воспроизводиться у руля власти, фальсифицируя выборы. Также очевидно, что задачи предотвращения распада государственной системы, преодоления нынешнего морально-психологического кризиса и нейтрализации опасных послевоенных событий, обязательно предполагают немедленные изменения до досрочных выборов.

Исходя из вышеперечисленных утверждений, <Движение за спасение Родины> считает это необходимым: во-первых, символ поражения должен подать в отставку с поста премьер-министра. Во-вторых, следует сформировать переходное правительство национального согласия, приоритетными задачами которого должны быть: стабилизация ситуации, решение внутренних и внешних проблем, связанных с гуманитарной, социально-экономической и послевоенной ситуацией, с которой столкнулась страна. А также создать необходимые условия для проведения заслуживающих доверия парламентских выборов.

Чтобы вывести страну из кризиса и обеспечить проведение заслуживающих доверия выборов, важно, чтобы кандидат на пост премьер-министра переходного правительства имел необходимый управленческий опыт и не участвовал в выборах.

Любая попытка действующего премьер-министра или нынешних властей провести выборы изначально поставит под сомнение легитимность выборов и чревата опасностями дестабилизации и внутриполитических столкновений.

<Движение за спасение Родины> предлагает всем политическим силам прийти к соглашению на основе вышеупомянутой дорожной карты>