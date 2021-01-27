Среда, 27 Января 2021 20:06

АрмИнфо. Министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян принял сегодня делегацию во главе с заместителем директора Французского агентства развития по Южному Кавказу Бертраном Валкенаром и директором офиса ФАР на Южном Кавказе Рафаэлем Жозаном. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Министр Папикян высоко оценил высокий уровень партнерства, установленного между правительством РА и Французским агентством развития.

Сурен Папикян коснулся ряда приоритетных программ министерства с тем, чтобы использовать возможную поддержку партнеров в строительстве дорог, водохранилищ, модернизации ирригационной системы, развитии потенциала общин в рамках административно- территориальных реформ. и т.п.

Бертран Валкенар также подчеркнул важность строительства водохранилища Веди для французской стороны, назвав это символическим проектом в рамках партнерства, основанного на армяно-французских исторических связях.

В своем выступлении Бертран Валкенар подробно остановился на инвестиционных приоритетах ФАР, подтвердил готовность французской стороны к продолжению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что в январе 2016 года между Арменией и Французским агентством развития было подписано кредитное соглашение на сумму в 75 млн евро на строительство Вединского водохранилища. Документ подписан на основе стратегической программы перспективного развития Армении на 2014-2025г.г. Кредит предоставлен сроком на 20 лет с шестилетним льготным периодом.