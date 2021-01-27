Среда, 27 Января 2021 20:03

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17:00 жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, собственные дома 6-45 на улице Бюзанда, собственные дома 18-45 на улице Кохбаци, жилой дом 9 на улице Лео и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 10г, 24/1 на улице Арцаха, жилой дом 23 на пр. Гая, жилой дом 11 на пр. Багратуняц и жилой дом 7 н аулице Лепсуса;

в Арагацотнской области:

11։00-17:00 села Уджан, Какавадзаор, Отеван, Диан, Верин Базмаберд, Неркин Базмаберд, Агаракаван, Мецадзор, Ашнак, Катнахбюр, Давташен, Неркин Саснашен, Верин Саснашен, Партизак;

13։00-15:00 квартал “Нарек”, улицы Прошяна, Вани Эроснер, Маштоца и частично улица Шираза в городе Аштарак;

в Котайкской области:

10։00-16։00 улицы Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна, Ширака, кварталы “Калер”, “Цирананоц”, “Болор охер” в общине Егвард;

11։00-15։00 улицы 3, 7, 8, 9 в общине Арзни;

11։00-16։00 улицы 1, 2, 3, 4, 5 в общине Канакераван; квартал “Юсисаин”, редакция “Етер”, постоялый двор “Сев кар”, ООО “М.Аперян”, “А.Арутюнян”, “Г.Григорян”, “М.Ханоян”, кварталы ‘Нор таг” и “Ушардзан”, воинская часть в общине Прошян; общины Зоравар, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично община Нор Гехи; ЗАО “Еркрабан”, “И.Назарян”, “Лидер”, ООО ‘Сарнаран”, “Лори”, хлебный завод, Г.Киракосян, Г.Сафарян, Гехи, улица Налбандяна;

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх; квартал “Багреванд” в Джрвеже;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично кварталы “Нор”, 3, мэрия, здание компании “ВЕОН Армения”, здание школы N2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10:00-16:00 частично село Верин Арташат;

11:00-13:00 села Дитак и Джрашен;

в Тавушской области:

11:00-14:00 частично улица Камо в городе Дилижан;

в Ширакской области:

11:00-16:00 село Цогамарг в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.