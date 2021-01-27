Среда, 27 Января 2021 18:08

АрмИнфо.На восточной окраине Туркменистана широко раскинулись юго-западные отроги могучего Гиссарского хребта Памиро-Алайской горной системы, названные с незапамятных времён Кугитангом. Другое их название − Койтендаг – непроходимые горы. Западные склоны этого хребта действительно непроходимы. Они изрезаны множеством каньонообразных ущелий с обрывами высотой в сотни метров.

Этот регион занимает одно из ведущих мест в Туркменистане по богатству и разнообразию природных и минеральных ресурсов. Здесь сосредоточены крупнейшие месторождения каменной и калийных солей, самородной серы, гипса, целестина, полиметаллов, барита, мраморного оникса, облицовочных камней, других стройматериалов.

На Койтендаге находится самая высокая точка Туркменистана – гора Айрибаба. Здесь изумительные пейзажи. Особенно красиво зимой, когда вершина и подступы к ней укутаны снежным покровом, достигающим в иных местах нескольких метров. Этому снежному царству противостоит лишь зеравшанская арча. Но даже это могучее и, обычно высокое, раскидистое дерево из-за сильных ветров приобретает причудливую стланиковую форму.

Весной здесь много цветов. Нередко в феврале почти у вершины на проталинах цветут яркие крокусы и огневки. На склонах горы в арчовых лесах обитает винторогий козел, горный баран, рысь – животные, занесенные в Красную книгу Туркменистана. В общем биоразнообразии Койтендага более 1170 видов, из которых около тысячи − растения.

Койтендагским государственным природным заповедником охраняются природные памятники: ущелье Умбардере, ущелья Кыркгыз,, каньон Дарайдере, роща унаби, термальный источник Гайнарбаба, платаны-старожилы в селе Койтен, старожил-шелковица в ущелье Ходжагаравул, Карлюкские карстовые пещеры, а также плато динозавров.

Дарайдере − король ущелий

Это ущелье как тело змеи – узкое и извивающееся, а иногда – широкое и насквозь светлое – от солнечного света, отраженного отвесными скалами. Весной в этом каньоне особенно красиво. Здесь, среди вьющегося у подножья скал дикого винограда, в зарослях бухарского миндаля и пушистого клена можно услышать характерную песнь каменной куропатки, увидеть райскую мухоловку. Над высокими горными кряжами несут дежурство огромные грифы, можно выследить спускающегося за добычей сокола-балабана, змееяда, пустельгу и других редких птиц этих высоких гор. Начинаясь на высоте около трех тысяч метров − почти у самой вершины Айрибаба, высшей точки Кугитанского хребта, оно плавно спускается прямо в долину. По щебнистому дну ущелья мчится самый полноводный в этом горном крае ручей.

В некоторых местах отвесные стены каньона достигают трехсотметровой высоты. Они изрезаны расщелинами и испещрены гротами. По едва заметным тропам пробираются к этим спасительным укрытиям коренные обитатели этих мест − винторогие козлы и дикие горные бараны. Но есть на этих отвесных скалах и неприступные гроты и пещеры, расположенные высоко над дном ущелья. Что таится внутри горы? Это еще предстоит узнать будущим исследователям удивительного края глубоких горных ущелий, пещер, прозрачных родников и зеленых долин.

«Кыркгыз» − легенда горного края

В горах возле селения Ходжапиль есть глубокий каньон «Кыркгыз» (Сорок девушек). Высота стен этого уникального ущелья около 200 метров, а ширина от 15 до 300 м. Если пройти по нему несколько сот метров вдоль журчащего родника, то попадаешь в огромный куполообразный грот. Об этом удивительном месте сложена красивая легенда. Она рассказывает о сорока девушках-красавицах, которые каждый день приходили к прохладному гроту, чтобы отдохнуть и искупаться в источнике. Однажды на село напали враги. Юные жительницы гор спрятались от беспощадных завоевателей в каньоне. Но вскоре их тайное убежище было раскрыто. Захватчики уже приближались, когда девушки стали молиться и просить о спасении. И свершилась чудо, скалы раздвинулись, девушки скрылись в проходе и скалы за ними закрылись. Оставшиеся в гроте вещи беглянок – посуда и одежда, которую они стирали, превратились в камни…

Испокон века местные жители относятся к этому гроту как к святому месту. Существует поверье, что тот, кто посещает грот, должен принести с собой ленточку или кусочек любой ткани. К кончику ленточки прикрепляют комочек мокрой глины, и, загадав желание, подбрасывают ленточку к потолку. Если ленточка прилипнет, желание обязательно сбудется. Потолок огромного грота до сих пор украшен тысячами разноцветных ленточек.

В священном гроте существует неукоснительное правило: все, что приносят с собой паломники, − посуда, постели, построенные очаги – все должно оставаться в гроте. Эти вековые традиции дожили до сегодняшнего дня.

Следы − из глубины веков

Плато динозавров – так называют довольно большую (200 х 80м) наклонную известняковую плиту с многочисленными отпечатками лап динозавров. Находится это плато недалеко от поселка Ходжапиль, в самой восточной части Туркменистана на границе с Узбекистаном. Ученые насчитали здесь более двух тысяч следов. Это одно из самых больших хранилищ следов динозавров в мире. Небольшой участок плато буквально «истоптан» цепочками огромных трехпалых следов размерами от 20 до 70 см.

Многие следы отлично пропечатаны и хорошо выделяются на сером фоне известняков. Ученые считают, что отпечатки оставлены тремя видами динозавров – мегалозаврами, игуанодонами, тираннозаврами более 140-145 миллионов лет назад в конце Юрского периода. В то время здесь были мелководные лагуны с богатой растительностью, привлекавшие рептилий. Вода испарилась, отпечатки лап окаменели, и в результате геологических подвижек участок древнего моря был поднят на высоту 1800 метров над уровнем моря под углом 25° и занял свое нынешнее положение на западном склоне Кугитангского хребта. Существуют легенды об этом удивительном месте. «Ходжапиль» переводится как «святые слоны». Местные жители говорят, что раз в год на плато появляются белые слоны и танцуют свой священный танец. По другой легенде − эти следы оставили военные слоны Александра Македонского.

Исцеляющие струи водопада Умбар-дере

Ущелье Умбар-дере располагается юго-восточнее селения Ходжапиль, недалеко от знаменитого на весь мир природного памятника − Плато динозавров. Подлинным украшением каньона считают одноименный водопад. Каскад прозрачной воды устремляется вниз с высоты 25-30 м.

Местные жители наделяют воды Умбар-дере чудодейственной силой. Об этом ущелье сложено немало легенд. Говорят, что в давние времена в этих краях жил незрячий старец. Лишенный зрения с самого рождения он, тем не менее, прекрасно знал каждый уголок ущелья и занимался выпасом небольшого стада. Звали старца − Умбар. В один из знойных летних дней пригнал пастух свое стадо к источнику на водопой. Он присел отдохнуть в прохладной тени вековой чинары, набрал в пригоршню воды из низвергающегося водопада, омыл лицо и незрячие глаза свои, а затем в отчаянии обратился с мольбой к Богу. Небеса вняли искренней молитве пастуха, и случилось чудо – пастух прозрел. В наши дни не иссякает поток паломников и туристов, приходящих к священному водопаду Умбар-дере. Картина низвергающейся с головокружительной высоты завораживает взор, словно бы вторя истине вековой легенды гор.

Роща − у подножья гор

Одним из памятных мест на Кугитанге – народным заповедником, овеянным красивой легендой, − является роща деревьев унаби, которая растет рядом с селом Койтен. Среди местного населения эта роща известна как священное место − «Чилон-ата». Согласно дошедшей до наших дней легенде, святой человек, путешествующий по миру, решил отдохнуть на этом месте. Путник остановился у родника, но рядом не было тени. Тогда он воткнул свою трость в землю, и она покрылась листьями. Вскоре рядом с источником образовалась тенистая роща, а источник приобрел целебные свойства. Говорят, когда деревья выросли, они наклонились в сторону Мекки.

Конечно, в этой легенде, как и в любой сказке, есть доля истины. Ведь действительно, дерево унаби может размножаться и семенами и вегетативно. Так что если посадить хоть одно дерево, при благоприятных условиях через несколько лет здесь образуется целая роща. Кстати в Койтене она тоже продолжает разрастаться.

Унаби издревле знаменито своими целебными свойствами. На его родине в Китае плоды используют как средство, повышающее общий тонус организма. В роще царит особый микроклимат. Даже в летний зной под деревьями прохладно, так как густые кроны деревьев почти не пропускают солнечные лучи. В центре рощи находятся два источника: один − с кристально чистой водой, другой − с содержанием сероводорода.

Чудодейственные воды озера Гайнар-баба

Озеро Гайнар-баба – средоточие неразгаданных тайн и настоящих чудес, снискавших ему широкую популярность, − располагается недалеко от селения Гарлык у подножья отрогов Койтендага. Температура воды в роднике, питающем озеро, сохраняется неизменной − 22оС. Специалисты установили, что Гайнар-баба берет свое начало в водоносных горизонтах меловых пластов юры.

Источник располагается на территории Гарлыкского государственного заказника и является единственным в нашей стране ареалом обитания моллюска (Melanoides kainarensis) занесенного в Красную книгу Туркменистана.

Целительные свойства источника Гайнар-баба объясняются значительным содержанием в его воде полезных минералов и микроэлементов, в том числе сероводорода. По заключению специалистов, вода источника чрезвычайно эффективна для лечения нервных, кожных и ряда других видов заболеваний.

Вода горячего источника выходит на поверхность земли в сопровождении сопутствующих газов, образуя обильную пену. Вероятно, именно поэтому источник и назвали «Гайнар-баба» («гайнар» означает «кипящий»).

Невдалеке от источника находится культовое захоронение Гайнар-баба. Многочисленные паломники приходят сюда поклониться мощам святого пира. Людская молва бережно хранит память о его добрых деяниях. Говорят, Гайнар-баба в совершенстве владел искусством исцелять недуги и многим вернул здоровье и радость жизни. Для лечения он использовал воду из расположенного рядом источника.

Великолепие подземных лабиринтов

Уникальны по красоте пещеры Гаурдак-Кугитангского района − Кап-Кутан, Хошмойык, Гульширин, Дашйурек, Вертикальная и другие карстовые образования – всего около десятка крупных естественных подземелий – первозданных творений природы. Здесь можно было увидеть гипсовые и кальцитовые сталактиты, друзы кристаллов гипса, натёки в виде почек, корок, гроздьев винограда, антодиты – каменные цветы, анемолиты – причудливо изогнутые кристаллы в виде пальмовых листьев.

Из многочисленных карстовых полостей Кугитанга самой крупной является пещера Кап-Кутан, протяжённостью 56 км! Это – одна из самых протяженных пещерных систем мира. Вход в неё расположен в начале устья небольшого ущелья. Надо отметить, что натёчное убранство пещеры великолепно! Мраморный оникс здесь самый разнообразный – и светлый, и тёмный. Особенно красив тёмно-коричневый оникс с редким декоративным рисунком. Этот оникс на сколах даёт шелковисто-перламутровый блеск. В конце пещеры он приобретает пятнисто-полосчатую окраску и концентрически-зональное строение.

Одной из первых на западном склоне Кугитанга была обнаружена пещера Хошмойык (Дом драгоценностей), протяжённостью более 3 км. Она расположена северо-восточнее посёлка Карлюк. Многие сталактиты в этой пещере имеют ответвления и искривления в форме «гусиных лап» – анемолитов. Дело в том, кристаллы растут в сторону, откуда дует ветер. В некоторых залах белоснежный гипс образует бесформенные нагромождения – «айсберги», а иногда напоминающие животных – динозавров, слонов, птиц.

Особой красотой среди естественных подземелий Кугитанга отличается пещера Гульширин, которая превосходит по своему убранству все остальные пещеры района. Здесь много больших залов, высота сводов которых достигает 50 метров, а стены украшены великолепными гипсовыми натёчными образованиями в виде антодитов, геликтитов, по форме напоминающих хрустальные люстры, хризантемы и прочие фигуры. Полы некоторых залов из-за повышенной влажности покрыты «зарослями» каменных цветов, полянами, густо усеянными радиально-лучистыми кристаллами в виде тончайших игл, растущими на «подушках», сплетённых из волокон гипса коричневато-серого цвета. Некоторые залы и галереи представляют настоящие джунгли из гипсовых сталактитов и сталагмитов. Здесь подземное царство белоснежных кристаллов гипса огромных размеров. Можно увидеть застывшие каменные «водопады», многоярусные «готические» колонны, спускающиеся с потолка «занавеси» и «флаги» из мраморного оникса.

Сейчас все уникальные пещеры Кугитанга находятся под охраной государства. Образованный здесь заказник является частью Кугитангского государственного заповедника.