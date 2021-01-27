Среда, 27 Января 2021 17:17

АрмИнфо. В этом году с участием международных специалистов будут определены основные направления образовательных реформ в Армении. Об этом в ходе пресс-конференции 27 января сообщил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Артур Мартиросян.

Он рассказал, что в рамках участия в организации Global Partnership for Education (GPE) министерству был предоставлен грант в размере $1 .5 млн., который будет направлен на проведение широкомасштабного исследования в сфере общего образования. <Это очень важно для нас, более того, обогатит нашу стратегию по развитию образования, которая находится в процессе разработки>, - подчеркнул он. Вместе с тем, министр заметил, что исследование предоставит возможность поставить на институциональные основы социальный диалог об образовательных реформах в Армении, что и является требованием GPE.

Он рассказал, что в этих целях была сформирована соответствующая группа - Local education group ,в которую вовлечены представители частного сектора, педагогического сообщества, министерства образования, общественных организаций, занимающихся вопросами образования и международных организаций, которая продолжительно будет расширяться. <Вместе мы решим какие основные направления будут выбраны для осуществления реформ в образовательном секторе, и куда будут направлены ресурсы. То есть в этом году у нас будет более институциональный и продолжительный диалог о реформах в области образования, что является крайне необходимым для нас>, - сказал Мартиросян.