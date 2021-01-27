Среда, 27 Января 2021 17:16

АрмИнфо. Трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, подписанное в ноябре 2020 года, последовательно выполняется. Как передает ТАСС, об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая 27 января по видеосвязи на "давосской неделе".

По его словам, Москва предприняла активные посреднические усилия, чтобы остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха. "Как известно, в ноябре было подписано трехстороннее заявление РФ, Азербайджана и Армении. Важно, что оно по большому счету последовательно реализуется, - подчеркнул российский лидер. - Удалось остановить кровопролитие, а это самое главное, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации".