Среда, 27 Января 2021 16:11

АрмИнфо.Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян принял координатора национального офиса Erasmus + Лану Карлову, эксперта проекта Араика Навояна.

Как предает пресс-служба Министерства, в ходе встречи обсуждались программы, направленные на сотрудничество с поддерживаемой Европейским Союзом системой высшего образования в Армении через программу Erasmus +, наращивание потенциала университетов, мобильность и инновации студентов, преподавателей и сотрудников университетов.

Подчеркнув, что реализация программы Erasmus + является одной из потенциальных инвестиций Европейского Союза в Армении, Ваграм Думанян подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества, предложив сосредоточиться на программах, предусматривающих институциональные реформы в сфере высшего образования.

Лана Карлова отметила, что в течение всего цикла деятельности Erasmus + в 2014-2020, завершившегося в прошлом году, в Армении

было реализовано около 30 программ, в рамках которых армянские университеты в сотрудничестве с европейскими и региональными университетами сформировали консорциумы и участвовали в различных программах. 10 из перечисленных программ уже завершены, 7 будут запущены в ближайшее время, а остальные находятся в стадии реализации или на завершающей стадии. В рамках одной из недавно запущенных программ - модель дуального образования по месту работы будет впервые апробирована в системе высшего образования Армении.

В ходе встречи стороны также обсудили работу, запланированную на следующий этап программы Erasmus + на 2021-2027 годы.

Министр отметил более широкое участие образовательного сообщества в программах международного сотрудничества, ощутимые результаты этих программ, выразив готовность обеспечить более тесный контакт с офисом

Erasmus + по всем программам, которые будут способствовать развитию системы высшего образования Армении.

По словам Ланы Карловой, одним из основных условий эффективности реализуемых программ является правильный подбор персонала, который в будущем будет эффективно передавать свой программный опыт и знания потенциальным бенефициарам вузов.

Было отмечено, что в рамках программы Erasmus+ армянские университеты сотрудничают с университетами Польши, Испании, Италии,

Германии, Болгарии, Франции, Хорватии, Великобритании, Латвии, Литвы, Эстонии и ряда других стран.

В ходе встречи также был обсужден ряд вопросов, связанных с реформированием системы высшего образования Армении.