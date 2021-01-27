Среда, 27 Января 2021 16:10

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Арарат Мирзоян принял посла России в Армении Сергея Копыркина. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно источнику, Мирзоян еще раз подчеркнул важность союзнических отношений между двумя странами и высоко оценил активное участие российской стороны в Нагорном Карабахе, как в плане прекращения боевых действий, так и в плане преодоления создавшихся гуманитарных проблем.

Спикер подчеркнул, что наиболее важным вопросом повестки дня для армянской стороны в этом контексте остается возвращение армянских военнопленных и пленных.

Мирзоян также подчеркнул, что трехстороннее заявление не решило нагорно-карабахский конфликт, и армянская сторона готова возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, исходя из права народов на самоопределение.

В свою очередь Копыркин представил работу, проделанную Гуманитарным центром, созданным Российской Федерацией, а также российскими миротворцами в Арцахе. Посол отметил, что для полного урегулирования вопроса, в том числе уточнения статуса Нагорного Карабаха, необходимо продолжить мирные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ.

В ходе встречи собеседники также обсудили широкий круг вопросов, связанных с дальнейшей активизацией и углублением сотрудничества между парламентами двух стран на двусторонней и многосторонней площадках.