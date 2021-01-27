Среда, 27 Января 2021 14:45

АрмИнфо. Не следует увязывать вопрос с возвращением армянских военнопленных из азербайджанского плена, с вопросом о разблокировании транспортных коммуникаций в регионе.

Об этом 27 января на обсуждениях, посвященных реализации 9-го пункта трехстороннего заявления, подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана, заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции "Мой шаг" Овик Агазарян.

По его словам, сегодня в среде общественности, особенно в оппозиционном поле, имеются опасения, вызванные отсутствием прогресса в переговорах по вопросу возвращения военнопленных, и, в то же время, насаждение инициативы о разблокировании транспортных коммуникаций. Депутат выразил уверенность в том, что в течение ближайшего месяца вопрос с военнопленными найдет свое разрешение. Он напомнил, что в рамках трехстороннего заявления сформирована рабочая группа под руководством сопредседателей от каждой стороны, первое заседание которой пройдет сегодня. В этом вопросе, продолжил Овик Агазарян, важно разобраться с ответственностью сторон, пропорциональным решением всех проблем и перспективами. Он выразил уверенность в том, что в ходе работы рабочей группы все эти вопросы найдут свое разрешение.

В свою очередь, руководитель транспортно-логистической компании "Апавен" Гагик Агаджанян согласился с тем, что оба вопроса не взаимосвязаны, но консультации по вопросу разблокирования транспортных коммуникаций, однозначно, должны быть проведены. В ходе этих консультаций до сведения сторон должна быть доведена мысль о том, что ни модернизация дорог, ни и х строительство не может быть осуществлено, пока не реализован 8-ой пункт заявления о возвращении военнопленных. "Не может быть какого либо экономического сотрудничества, пока в повестке имеется столь болезненный вопрос, как возвращение военнопленных и тел погибших ",- отметил Гагик Агаджанян. Он заметил, что на первый взгляд, кажется, что разблокирование транспортных коммуникаций соответствует интересам сторон. Но в каждом конкретном случае необходимы исследования на предмет целесообразности их возобновления и эксплуатации, роли и значения для армянской экономики. По мнению Агаджаняна, нельзя подходить к вопросу с теоретической точки зрения о необходимости или важности дорог. Он напомнил, что дорога не может проходить вдоль Худаферин, она, если пройдет, должна быть проложена севернее. И по этой причине смехотворными выглядят заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о возможности строительства 166 км дороги за 450 млн долл. Дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью в 135 км т оже стоила 450 млн долл,однако было затрачено свыше 1 млрд долл. Эту дорогу должны были построить за 2 года, однако фактически построили за 11 лет.

Он также констатировал, что, если эксплуатацией железной дороги от Мегри будут заниматься не армянские перевозчики, то это будет противоречить национальным интересам Армении. До 1988 года - начала крабахского движения, Армения обладала самой разветвленной системой железных дорог, являясь перекрестком между четырьмя государствами. Но за 30 лет произошли серьезные изменения. Скоро будет сдана в эксплуатацию железная дорога Астара-Решт, и построена дорога Карс-Ахалкалаки, и единственной дорогой, которая не обошла Армению, это юг, и если этот коридор отдать, страна вообще может остаться ни с чем. Более того, Турция уже заявила о своем намерении построить дорогу Карс-Игдир-Шаруж,и передав 45 км дороги в качестве коридора, что Армения от этого выиграет, задает вопрос руководитель компании