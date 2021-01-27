Среда, 27 Января 2021 14:20

АрмИнфо.Ожидающееся с появлением Джо Байдена в Овальном кабинете Белого дома ухудшение отношений между США и Россией, вне всяких сомнений, негативно отразится на Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Международного центра человеческого развития Теван Погосян.

"Ожидающиеся новые санкции, усиление столкновения интересов между нашим стратегическим союзником и дружественной страной не может обойти Армению. Впрочем, говорить о США как о дружественной стране в условиях их линии поведения последних трех месяцев, мягко говоря, затруднительно", - подчеркнул он.

При этом, эксперт подчеркнул малопривлекательную перспективу осуществления этого столкновения на Южном Кавказе руками враждебных Армении государств. Осознавая все эти реалии, Погосян не ожидает в свете подобных перспектив ничего хорошего для Армении от предстоящих импульсов в отношениях Вашингтон-Москва. По его оценкам, данный прогноз касается как внутренней, так и внешней повестки Армении, а также общей геополитической ситуации в регионе.

С предыдущей демократической администрацией, по его оценкам, те же "бывшие" не то что не работали хорошо, но даже и не пытались хоть как-то работать. Погосян не считает, что сегодня ситуация в этом плане как-то изменилась, и действующая власть способна будет выправить внешнеполитические ошибки предшественников.

"Проблема в том, что власти Армении никак не хотят осознать, что внешняя политика страны является продолжением политики внутренней. И если в нашей внутриполитической жизни нет ничего хорошего, то появиться во внешней политике это хорошее - априори неспособно. Ситуация везде одинакова: экономика, образование, культура: А та политика, которая привела нас к поражению в Карабахе продолжается и сегодня. Поэтому ничего хорошего я не ожидаю. Как минимум, пока не будет серьезных изменений внутри страны", - подытожил Погосян.