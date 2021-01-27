Среда, 27 Января 2021 14:19

АрмИнфо.В честь Дня армянской армии на АРМЕНАЛе состоялось награждение участников прошлогодних сражений за Арцах. Около 50 работников завода в числе добровольцев и резервистов встали на защиту родной земли. “Мы искренне гордимся вами, гордимся тем, что трудимся вместе с вами, и каждого из вас считаем героем Армении”, - заявил собравшимся генеральный директор предприятия Артур Закарян.

От имени коллектива он вручил участникам боевых действий памятную медаль и грамоту “За мужество и отвагу, преданность и верность Родине, проявленные при выполнении воинского и гражданского долга”. Присутствующие минутой молчания почтили память погибшего в Арцахе товарища – водителя Левона Хачатряна.

В своем выступлении генеральный директор особо поблагодарил работников, получивших на фронте тяжелые ранения. но уже выздоровевших и вернувшихся к трудовым обязанностям – Арсена Андреасяна, Мартина Мурадяна и Ашота Цатиняна. “Все они - ветераны битв с врагом, ветераны АРМЕНАЛа и служат прекрасным примером для молодежи”, - подчеркнул Артур Закарян.

По его словам, все трудные месяцы каждый сотрудник АРМЕНАЛа, который находился в тылу на своем рабочем месте, вносил вклад в помощь боевым товарищам, а также семьям арцахцев, пострадавшим от боевых действий.