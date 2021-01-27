Среда, 27 Января 2021 14:03

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Ара Айвазяна провел в Ереване встречу с делегацией Исламской Республики Иран (ИРИ), возглавляемой руководителем внешнеполитического ведомства ИРИ Мохаммадом Джавад Зарифом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

В ходе встречи Ара Айвазян отметил, что армяно-иранская повестка довольно емкая, и основывается на вековых добрососедских отношениях. <Наша дружба - лучший пример межкультурного диалога разных религий и цивилизаций, живущих бок о бок, и основанных на взаимном доверии и уважении. Это и является ключом к миру и стабильности в регионе>, - подчеркнул он.

Министр отметил, что Армения придает важность высокому уровню политического диалога с Ираном, тесным торгово-экономическим связям, сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес. Он обозначил, что данная встреча является прекрасным поводом для обмена мыслями касаемо перспектив многоотраслевого сотрудничества, и определения дальнейших шагов. <Уверен, что общими усилиями сможем еще более укрепить и развить взаимовыгодное сотрудничество>, - сказал глава внешнеполитического ведомства Армении

Министр Айвазян подчеркнул, что сейчас регион сталкивается с новыми серьезными вызовами, возникшими из-за попытки Азербайджана решить карабахский конфликт силовыми методами. <Армения не считает, что результаты применения силы и агрессии Азербайджана в отношении Арцаха могут создать основу для долгосрочного мира или рассматриваться в качестве возможности для регионального сотрудничества. Иран - важная страна в регионе, и мы уважаем подходы, которыми вы строите свои отношения с соседями. Однако мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что только прочный мир, отвечающий интересам всех, где нет <победителей­проигравших>, так называемых <побед и поражений>, может дать реальные гарантии для установления безопасности, стабильности и развития в регионе>, - резюмировал он.